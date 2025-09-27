Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Política

El PP pregunta a la Comisión Europea por la actuación del Gobierno en el rescate de Air Europa

Según Dolors Montserrat el caso suscita dudas sobre la independencia e imparcialidad de un organismo que, estando jerárquicamente sujeto al propio Gobierno, debe resolver sobre la conducta del jefe del Ejecutivo.

Dolors Monserrat.

Dolors Monserrat.antena3.com

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PP, Dolors Monserrat, ha registrado ante la Comisión Europea una batería de preguntas parlamentarias "relacionadas con la cuestionable actuación del Gobierno" en la que fue la primera gran operación económica (un rescate por 474 millones de euros), para salvar a una compañía empresarial durante el coronavirus, en el año 2020. "El presidente Pedro Sánchez votó a favor del rescate a una empresa que patrocinaba el negocio de su mujer", destacan desde el PP, en alusión al convenio que tenía Wakalua -filial de Globalia, matriz de Air Europa- con el instituto IE África Center, que dirigía Begoña Gómez.

Los populares preguntan al ejecutivo comunitario por la "independencia" de la Oficina de Conflictos de Intereses, órgano dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la primera instancia donde los populares denunciaron el papel del presidente del Gobierno en el rescate. La tesis es que, dada la relación de su mujer con la empresa, se tendría que haber inhibido.

En el escrito, Dolors Montserrat cuestiona "la independencia" de la Oficina y la manera en la que ha archivado la causa. "Ha resuelto que el presidente del Gobierno no tenía obligación de abstenerse en la aprobación del rescate, pese a que la justicia nacional había requerido una investigación exhaustiva sobre el hecho de que Pedro Sánchez respaldó una empresa que patrocinaba el negocio de su esposa", expone.

Los populares aseguran que la "jurisprudencia europea" y los estándares del grupo de Estados contra la corrupción exigen "que los órganos de prevención de conflictos de intereses gocen de independencia real". La independencia del órgano, "y por tanto de la decisión no está garantizada en estas circunstancias".

Es por ello que a número dos del PP en Europa solicite a Bruselas una aclaración: si "considera que la OCI cumple con las exigencias de independencia e imparcialidad del Estado de Derecho y qué medidas adoptará para garantizar investigaciones autónomas y eficaces en los Estados miembros".

Además, se pregunta por "las posibles repercusiones del rescate de Air Europa en el mercado interior europeo, en las circunstancias que se produjo", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Barones del PP como Juanma Moreno y Rueda ya hablan de "genocidio" en Gaza

Juanma Moreno

Publicidad

España

Alberto Núñez Feijóo tras la reunión en Aranjuez

Feijóo propone limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital

Imagen de Trump y Felipe VI.

Trump y Felipe VI posan por primera vez juntos tras un encuentro marcado por Gaza y la ONU

Dolors Monserrat.

El PP pregunta a la Comisión Europea por la actuación del Gobierno en el rescate de Air Europa

Begoña Gómez vuelve hoy a los juzgados para comparecer por malversación y entrará de nuevo por el garaje
Caso Begoña Gómez

Begoña Gómez vuelve hoy a los juzgados para comparecer por malversación y entrará de nuevo por el garaje

Begoña Gómez
Caso Begoña Gómez

Bolaños insiste en que el juicio a Begoña Gómez es "una cacería" y la oposición les recuerda que con jurado popular no habrá 'lawfare'

La Princesa Leonor en el Palacio de Navarra
LEONOR

Primeras imágenes de la princesa Leonor como princesa de Viana en Navarra

La princesa Leonor ha dejado un mensaje en el documento original de más de 600 años en su primer acto como princesa de Viana.

El secretario general de Junts, Jordi Turull
Inmigración

Junts endurece su discurso sobre inmigración ante la amenaza de Aliança Catalana: "Quién decide cuántos caben?"

Turull vuelve a exigirle al Gobierno la competencia en inmigración, con el argumento de que en Cataluña "ya no caben más inmigrantes".

Jurado popular

Esta es la lista definitiva de candidatos a ser jurado popular en el juicio de Begoña Gómez

Ada Colau en la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona

El barco de la flotilla en el que viaja Ada Colau no seguirá rumbo a Gaza: "Ha petado"

El secretario general del partido, Jordi Turull

Junts exige que sea Cataluña quien recaude sus impuestos y decida unilateralmente la cuota de solidaridad al Estado

Publicidad