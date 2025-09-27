Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Salvador Illa reivindica el poder de las mujeres para "frenar la ola reaccionaria"

El presidente de la Generalitat ha avanzado que en el caso de Cataluña y España se va "por el buen camino", si bien todavía "quedan muchas cosas por hacer".

Salvador Illa

Salvador IllaEFE

Tania Taboada
Publicado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisado este sábado que la "ola reaccionaria" que recorre el mundo "pone en riesgo" los avances conquistados por las mujeres. Así lo ha asegurado en el parlamento con el que ha clausurado la Escuela Feminista Dolors Renau, llevada a cabo en la sede del PSC.

El primer secretario de los socialistas catalanes ha dicho que en el caso de Cataluña y España se va "por el buen camino", si bien todavía "quedan muchas cosas por hacer".

Illa ha reafirmado el compromiso del PSC con las políticas feministas y ha destacado tres ámbitos de actuación para lograr nuevos avances y consolidar los ya logrados. El primero, integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas para evitar que sean considerada solamente como "una nota a pie de página"; la segunda, mostrar "contundencia total y absoluta" contra la violencia hacia las mujeres; la tercera, situar a mujeres en posiciones de liderazgo.

Datos

Illa también ha recurrido a varios datos para intentar hacer un radiografía del momento actual que se vive en el mundo en términos de igualdad.

Por ejemplo, ha lamentado que hoy en día los parlamentos estén compuestos por solo un 27% de mujeres de media y ha reivindicado que Catalunya está en la posición cuatro en el índice de género de la Unión Europea, seis puntos por encima de la media de la Unión. Pese a todo, ha reconocido que no es suficiente: "Queda mucho recorrido por hacer para conseguir una igualdad real y efectiva".

Palestina

El presidente de la Generalitat ha aprovechado el acto sobre feminismo para vincular está causa con otra cuestión que condiciona no solo la política internacional, sino también la española, y que es el conflicto en Gaza.

Illa ha vuelto a dejar claro que se trata de un "genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino". "Nuestro deber es alzar la voz contra la invasión y la destrucción injustificadas en Gaza", ha dicho. Finalmente, ha hecho un reconocimiento a las mujeres palestinas que, pese a todo, "continúan resistiendo".

