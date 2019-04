La secretaria general del PPCV, sobre el juicio por el 'caso Gürtel': "La única sentencia que conozco de financiación ilegal es del PSOE"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Eva Ortiz asegura no estar contenta con todas las afirmaciones que se están diciendo sobre el PP de la Comunidad Valenciana pero considera que lo mejor es "respetar los tiempos judiciales". Respecto al expresidente Francisco Camps, asegura que "no forma parte del PP en ningún cargo institucional ni partido político" y que su puesto en el Consejo Judicial Consultivo no depende de su formación.