Pablo Iglesias contesta a la ministra Arancha González Laya que en España "no hay plena normalidad política y democrática"

Pablo Iglesias sigue marcando distancias y diferencias con sus socios de gobierno socialistas y lo sigue haciendo en torno a Cataluña, el procés y los políticos independentistas presos.

El vicepresidente del Gobierno ha contestado a la ministra de Exteriores Arancha González Laya en el Diario Ara, donde ha "reconocido" que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas".

Iglesias mete baza así en el conflicto generado cuando Josep Borrel pidió a Rusia la liberación del opositor ruso Alexèi Navalni y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, respondió señalando que "los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica hayan fallado en contra".

Tras este bache diplomático la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya recordó a su homólogo que "España es una de las 23 democracias plenas" e Iglesias ahora puntualiza que "como vicepresidente del Gobierno español tiene que reconocer que no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas".

Semanas atrás el líder de la formación morada comparó a Carles Puigdemont huido en Bélgica con los exiliados republicanos durante el franquismo, algo que generó duras críticas y que lejos de rectificarlas el vicepresidente aseguró:"No me voy a sumar a la criminalización del independentismo".

"Claro que los contextos históricos son diferentes, eso es indiscutible. Pero también les digo que no me voy a sumar a la criminalización del independentismo vasco y catalán. No soy independentista, y no quiero que Cataluña se vaya de España, pero soy demócrata y defiendo el diálogo", dijo Iglesias.