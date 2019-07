El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este martes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de que "para sumar hay que ceder" porque no puede pretender que los demás partidos se sumen a "un contrato de mera adhesión".

Paralelamente, ha recalcado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que la "búsqueda de ganancias a corto puede acabar en fracaso" y que "la avaricia rompe el saco", en alusión a su demanda por tener Ministerios.

Esteban, que ha confirmado que su voto "hoy martes será de abstención", ha arrancado su intervención en el discurso de investidura que se celebra en el Congreso asegurando que la situación "es grave" y ha recordado a los grupos que "el objetivo de toda negociación es lograr un acuerdo".

En este punto, ha contado el chiste de dos amigos que van al monte a busca setas, cada uno con su cesta, pero uno recoge un "rolex carísimo". "¿Oye a qué estamos, a setas o a roles?", ha preguntado, para subrayar que "hay que estar a lo que hay que estar" y buscar un acuerdo de investidura.

"Debe elegir, señor candidato"

Esteban ha resaltado que el acuerdo "fortalece a la sociedad y genera músculo democrático" y ha añadido que en la situación actual "sobra el tacticismo y el regate corto". Por eso, ha pedido al candidato socialista "valentía" y un "paso al frente sin miedo", sin "ponerse la venda antes de la herida".

El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso ha reprochado a Sánchez que solicitara a PP y Ciudadanos su abstención para ser investido presidente. "Debe elegir señor candidato", le ha espetado. Además, ha advertido de que las oportunidades son "como los amaneceres" y si uno espera demasiado "se los pierde". "Probablemente en septiembre ya será demasiado tarde", ha proclamado.

Sánchez confirma que ha elegido entenderse con Unidas Podemos

El secretario general del PSOE y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, enfatizó este martes que lo que "necesita" es un "Gobierno posible" y aseguró que para ello ya ha elegido a Unidas Podemos como el principal socio para entenderse y está a la espera de "ver si podemos materializar ese acuerdo desde el punto de vista del Consejo de Ministros".

Así lo señaló al responder al portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, en la segunda jornada del debate de investidura, momento que aprovechó para recalcar su "vocación de entendimiento y acuerdo" pero siempre a través de sus principios y atendiendo al interés general. "Yo ya he elegido que quiero entenderme con Unidas Podemos", respondió Sánchez a las críticas de Esteban con respecto a las dificultades de llegar a un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y las llamadas a la abstención hechas por el presidente del Gobierno en funciones al Partido Popular y a Ciudadanos.

Sánchez juzgó "evidente" la abstención del PNV dado que no tiene la mayoría parlamentaria que garantice que su investidura pueda salir adelante. Eso sí, dijo a Esteban que no puede escudarse en que no ha habido interlocución para virar hacia el 'sí' cuando aseguró que estas semanas se han producido conversaciones para sacar adelante la denominada 'agenda vasca'. Por ello, agradeció a Esteban que confirmase la abstención del PNV en la primera votación y volvió a comprometerse con el diálogo en aras del interés general. "Efectivamente, no perdemos la esperanza de poder llegar a ese acuerdo y tenemos que hacerlo desde la nueva política", agregó.

No obstante, el líder socialista discrepó de Esteban sobre el papel que deben jugar PP y Cs en esta investidura, ya que a su juicio sí tienen "algo que decir" en este proceso y hay que "poner ante el espejo" a Pablo Casado y a Albert Rivera como líderes de la segunda y la tercera fuerza política del país.

El candidato a la investidura aseguró que ha tratado de hablar con las fuerzas políticas para sacar adelante su proyecto y rememoró sus conversaciones con Iglesias, que comenzaron con la propuesta de un Gobierno socialista con apoyo de Unidas Podemos desde fuera, lo "más razonable" y lo que sigue la estela de lo ocurrido estos últimos doce meses.