Esperanza Aguirre dimite como presidenta del PP de Madrid por las "noticias" que afectan al partido

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha presentado su dimisión en el cargo, según ha anunciado en la sede de su partido durante una rueda de prensa que ha convocado con carácter de urgencia.

"Me gusta asumir dimitiendo"

La presidenta ha indicado que esta decisión se justifica en que ella debe asumir la "responsabilidad política" por "las noticias" que se han conocido "en los últimos días" y que "serían absolutamente escandalosas si se confirmaran". La política popular se ha referido con ello a la investigación de supuesta financiación irregular en el partido después de que el pasado jueves la Guardia Civil registrara el despacho del exgerente Beltrán Gutiérrez.

"No he tenido nunca ni firma en la cuenta corriente ni he firmado nunca un contrato ni tengo tarjeta ni tengo nada, por lo tanto, no tengo ninguna responsabilidad directa en estas actuaciones que están apareciendo estos días pero sí tengo una responsabilidad política que asumo porque creo que hay que asumir responsabilidades políticas", ha matizado, y ha añadido quele "gusta asumir dimitiendo" porque "debería haber estado vigilando".

Asimismo, ha vuelto a afirmar que no le "consta" que "haya habido ninguna financiación ilegal en el PP en Madrid", aunque debe haber "algo grave cuando el señor Granados sigue en prisión".

Como siguientes pasos, el PP de Madrid nombarará a una gestora tendrá que convocar una Junta Directiva Regional.

"Debería haber estado vigilando"

Última semana

El pasado viernes acudió a comparecer a la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid, para hablar sobre la actividad de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM).

Además de mostrar su confianza en dos exconsejeros de la Comunidad, Lucía Figar y Salvador Victoria, investigados en el marco de la trama Púnica, también aseguró que los casos de corrupción no deben quedar "impunes" y que se sentía respaldada por la dirección nacional de su partido.

Todo después de que el día anterior, el jueves, la Guardia Civil acudiera a la sede del partido a registrar el despacho del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica. Entonces aseguró que, ella que supiera no había existido financiación ilegal.