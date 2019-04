Aguirre, en la comisión sobre corrupción: "Sigo confiando en Figar y en Gallego plenamente"

La presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido este viernes que los casos de corrupción "no deben quedar impunes" y se ha dirigido a Podemos para decirles que ellos también tienen casos en este sentido.

A su entrada a la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid, donde ha llegado a las 8.15 horas aunque su comparecencia se esperaba sobre las 13.30 horas, Aguirre ha puntualizado que la corrupción no debe quedar impune a los ciudadanos por la "lentitud exasperante de la Justicia".

En este sentido, ha señalado que la trama Gürtel "hace siete años que se descubrió", en los que ella "cesó a los que podían parecer involucrados" y ha criticado que en esos siete años "no se ha abierto juicio oral".

"La inmensa mayoría de los políticos no son corruptos"

"Todos unidos como representantes de los ciudadanos madrileños en este caso tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para esclarecer todos esos casos porque a mi juicio la inmensa mayoría de políticos no son corruptos y lo que hace falta es juzgar, condenar si son culpables y hacer que devuelvan lo que han robado los demás", ha continuado explicando la popular.

En esta línea, ha señalado que tiene "el deseo de colaborar todo lo posible con el esclarecimiento de todos los casos de corrupción que se hayan podido dar en la Comunidad de Madrid como reza el enunciado de la comparecencia, en este caso de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad )ICM)".

Por otra parte, se ha referido a Podemos para señalar que no deben creerse "que no va con ellos" porque aunque "acaban de llegar y no han tenido poder en las instituciones tienen ya casos.

"Uno de sus dirigentes ha estado ganado 1.800 euros al mes por ir a una Universidad a la que no ha asistido ni un solo día", ha indicado, al tiempo que se ha referido al "señor Monedero" que "ha cobrado 420.000 euros por hacer un estudio sobre una moneda común en los países de Latinoamérica, asunto del que lo desconoce todo y luego la UDEF ha estado investigando qué han hecho con los millones de euros que han venido de Irán".

"Dos regímenes como el de Irán y el de Venezuela que son totalitarismos, a mi juicio, deleznables y eso también tendrán que explicarlo", ha recalcado.