Escribe una emotiva carta a su hermano, un alcalde separatista catalán: "Ser español es un honor"

Juan Antonio Llopart es hermano de Jordi Llopart (PDECat), alcalde de Creixell, uno de los ediles que se ha pronunciado a favor del referéndum del 1 de octubre. En su cuenta personal de Facebook ha compartido una carta dirigida a su hermano, en un intento de recordarle que no siempre estuvo a favor de la independencia catalana.

"Tienes todo el derecho a ser separatista, no seré yo quien te impida que lo seas, pero me permitirás que te recuerde algunas cosas", así comienza el mensaje de Juan Antonio Llopart, que se ha vuelto viral en las redes sociales, ha sido compartida en más de 8.000 ocasiones. En la carta le recuerda que sus padres siempre les enseñaron "a amar a España", que eran como "otros muchos que, desde su más rabiosa catalanidad, se sentían españoles y así lo trasmitían".

En casa de Juan Antonio y Jordi Llopart se "respiraba política y se vivía la política" pero su padre nunca les inculcó sus ideas, siempre fueron libres para elegir sus ideales políticos. "Recuerda las veces que por la noche los separatistas rascaban y rompían una pegatina que nuestro padre lucía en el coche y que reponía una y otra vez: 'Ser español es un honor, ser catalán es un orgullo'", señala en la misiva.

"Ser español es un honor, ser catalán es un orgullo"

Llamadas anónimas en las que insultaban a su padre, amenazas de bomba en el jardín de su casa o ruedas del coche pinchadas, Juan Antonio pide a su hermano que recuerde cómo los independentistas trataron a su padre, ya fallecido. "No olvides que cuando murió nuestro padre, su féretro lo cubría la bandera nacional y el 'recordatorio' que se repartió era en catalán, escrito por él mismo, en la lengua que tanto amaba... mientras, unos cuantos separatistas de puño cerrado brindaban con alborozo por su muerte en un restaurante de nuestra villa", lamenta.

"Tú nunca has tenido mis ideas políticas, pero sé que tú no eras separatista, ¡que te han hecho separatista! Sé que gestionar un ayuntamiento no es fácil, sé que te ha tocado una mala época de crisis y de recortes, y que además, heredaste una infame gestión del alcalde anterior", critica Llopart.

Juan Antonio Llopart finaliza su carta asegurando a su hermano que el día 1 de octubre no irá a votar. "No me esperes ante ninguna urna, nuestra Historia común, como nos enseñaron, no se vota, se ama y se defiende", recalca.