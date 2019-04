Errejón: "El PSOE recibió dos mandatos de sus bases, no seguir siendo muleta de Rajoy y entenderse con nosotros"

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha manifestado que "respetan al PSOE y les desean un buen congreso" aunque ha asegurado que en las pasadas primarias sus bases dieron dos mandatos, "que no querían seguir siendo muleta de Rajoy y que querían entenderse con Podemos".

Según ha señalado, ese mandato de los votantes socialistas en sus primarías es "muy importante" y desde su formación "esperan que la nueva dirección esté a la altura". Para el dirigente de Podemos es "muy claro" que para sacar del Gobierno a quienes "están corrompiendo las instituciones" la alternativa es "el entendimiento".

"Lo hemos hecho ya en muchos ayuntamientos y lo hacemos en muchas comunidades autónomas. Hace falta que demos un paso más y lo hagamos también para el gobierno nacional", ha aseverado Errejón refiriéndose a las relaciones entre PSOE y Podemos en diferentes ciudades y comunidades españolas.

Por su parte, el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, ha reclamado al PSOE que aproveche su Congreso Federal para aclarar si va a envolver su proyecto "en una gran bandera de España" o si su discurso territorial se va a centrar en la "plurinacionalidad" y en una visión de España como "nación de naciones".

Maroto ha participado este sábado en el Congreso Provincial del Partido Popular de Alava, en el que se ha referido al Congreso Federal que celebra este fin de semana el PSOE. El dirigente del PP ha destacado que esta cita de los socialistas es "importante", pero les ha reclamado que en lugar de limitarse al reparto de cargos internos y a seguir "peleándose" entre ellos, tendría que dedicarse a "definir un proyecto".

Por ese motivo, ha emplazado a los socialistas a aclarar si el proyecto político que va a salir de este Congreso Federal lo van a "envolver en una gran bandera de España", o si va a estar caracterizado por una perspectiva de "plurinacionalidad" y una visión de España "como nación de naciones".

El secretario de Comunicación de Ciudadanos (Cs) y diputado en el Parlament, Fernando de Páramo, ha expresado la "preocupación" de su partido por un PSOE que "mira por el retrovisor de la izquierda" y "se podemiza", e incluso es "capaz" de aliarse con los separatistas.

En un momento en el que el PSOE celebra su 39 Congreso para reafirmar el liderazgo de Pedro Sánchez como su secretario general tras ganar las primarias socialistas, desde Ciudadanos se ha trasladado inquietud por la nueva deriva del PSOE ya que, según De Páramo, "la solución a su crisis interna no es ponerse en manos de 'demoliciones Iglesias'", en alusión al líder de Podemos.

"No creo que la solución sea intentar sumar con todos, incluso con los partidos separatistas", ha abundado De Páramo, quien cree que "a Rajoy y al PP hay que ganarlos en las urnas y lo que no se puede hacer es sumar con cualquiera, y no vale incluso demoler el proyecto de España".

Según De Páramo, "Pedro Sánchez debe tener una idea de España antes de tener una idea para su partido". Ciudadanos, que considera que "hay mucho margen" en esta legislatura para "cambiar cosas" y "hacer reformas", quiere contar para ello con el PSOE: "Pero a Sánchez parece que sólo le preocupa mirar por el retrovisor de la izquierda y sumar con los que quieren romper España".