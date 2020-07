Ernest Maragall pide que el PSC se desvincule del PSOE

El consejero de Educación en funciones, Ernest Maragall, ha abierto el debate sobre el proceso de reflexión que debe abrir el PSC pidiendo a la dirección del partido que asuma la reivindicación del ala catalanista del partido: recuperar el grupo propio en el Congreso.

"No es sinónimo de ruptura, sino de libertad para definir la posición propia"

Ello "no es sinónimo de ruptura y enfrentamiento con el socialismo español; es sinónimo de libertad para definir la posición propia y defenderla abiertamente en todo lo que afecte el interés específico de Cataluña", ha recalcado el aún titular de Educación.



El consejero lo ha dicho en Twitter e insta a sus seguidores a consultar un conjunto de reflexiones que él mismo escribió este agosto, y que ha publicado este miércoles el blog www.federalisme.cat bajo su expresa autorización.



Según Maragall, la dirección del partido liderada por José Montilla se equivocó al no hacer suya la reivindicación del grupo propio antes del 28-N, y de hecho, el consejero ya indicaba en agosto que por esta razón las encuestas daban al PSC unas expectativas electorales "tan bajas".



No es lo que era

Maragall asegura que en 10 años el PSC ha pasado de ser la "punta de lanza de la renovación política, del salto hacia adelante del autogobierno y de la modernización reformadora de la sociedad catalana a ser víctima propiciatoria" del recorte del Estatut, la llegada de más de un millón de extracomunitarios y los efectos de la crisis.



En este sentido, Maragall apela a los 1,2 millones de sufragios que el PSC cosechó en 1999, en una candidatura liderada por su hermano Pasqual, en la que iba en coalición con Ciutadans pel Canvi en las cuatro provincias y con Iniciativa en Lleida, Girona y Tarragona.