Elpidio Silva: "Es la primera vez que se condena por prevaricación con un voto particular"

El juez Elpidio José Silva, condenado este martes a 17 años de inhabilitación por haber prevaricado de forma continuada y haber encarcelado indebidamente en dos ocasiones al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ha explicado que la sentencia es "nula e injusta" y que por "primera vez en la historia de España" se condena por "prevaricación con un voto particular del presidente del Tribunal".



"Es la primera vez en la historia de España que se condena por prevaricación con un voto particular del presidente del Tribunal, que es la persona que podemos presumir tenía más experiencia en ese tribunal. Y él ha dicho, categóricamente, que no hay nada", ha indicado Silva en declaraciones exclusivas a Antena 3 Noticias.

"La prevaricación es un delito que requiere una condena clara. El hecho penal se tiene que ver claro y no se puede ver cuando un magistrado, en un voto particular difícil y con las presiones que habrá recibido, manifiesta claramente que no hay ningún hecho delictivo".

Entiende el juez que "aquí, de alguna manera, se ha querido salvar la situación del ministerio fiscal".

"Los magistrados que han dictado esta sentencia parece que no se han enterado de lo que ha salido en los últlimos días en relación con las 'tarjetas black', que es sólo la punta del iceberg de lo que hay en la causa".

El juez cree que van a ganar el recurso contra la sentencia que interpondrán en el Tribunal Supremo por ese voto particular "que nunca se ha dado en la historia".

Además, dice Silva, "tenemos un proceso nulo a todos los efectos porque Jesús Gavilán, el instructor de la causa que se sigue contra mí, y el propio fiscal Moix, manifestaron que los correos de Blesa que yo quería que se volcaran en la causa para fundamentar mis resoluciones de ingreso en prisión eran personales e íntimos, y eso es una barbaridad".



"Toda España sabe que esos correos eran todo menos intimos o personales. Entiendo que la sentencia es nula e injusta", ha asegurado Silva.