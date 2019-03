Unidos Podemos lanza un spot en el que apela a los socialistas defraudados por Felipe González

"El día que ganó Felipe González lloré de emoción porque al fin llegábamos, porque yo nací de izquierdas, soy del 40, y ahora me siento avergonzada. Parece un capo", asegura Teresa el video, titulado 'La sonrisa de la abuela', que recoge un fragmento de su discurso en un mitin celebrado por la coalición en el pueblo extremeño de Jarandilla de la Vera el pasado 15 de junio.

En su intervención, Teresa reniega del PSOE porque "nunca" ha escuchado a Felipe González preocuparse de que la "pobre gente" que le votó no llegue a fin de mes, ni decir: 'No voy a estar en las eléctricas porque encarezco esa luz, y hay gente que no se puede calentar'.

"No. No oigo a ninguno decir: 'La gente que me votó ahora es la que sufre las consecuencias'. Están endiosados. Felipe González hizo mucho por España, pero España hizo más por él. Iba a ser un abogado pero en el mundo entero le conocen porque España lo quiso mucho y ahora nos ha dado la espalda", lamenta Teresa.

Por ello, se dirige al PSOE para criticar que "no es Podemos el le quita a la gente". "Son ellos, la gente del PSOE, porque Podemos ha abierto la ilusión, esa luz que puede haber", afirma."Que no nos eche la culpa a Podemos de que les quitamos la gente. Son ellos", enfatiza después.

Además, Teresa augura que Unidos Podemos va a ganar las próximas elecciones generales. "No hay que decir que vamos a llegar, sino que vamos a ganar", asegura. "Nos sentíamos impotentes y estábamos muy cansados de ladrones, de que siempre nos tengamos que apretar nosotros el cinturón, de que siempre tengamos que ser nosotros los perjudicados", denuncia.

"No queremos privilegios, queremos poder vivir porque es tan generosa la tierra que tenemos, un país tan diverso y generoso, que podríamos vivir todos estupendamente, porque hay para todos, pero esta gente es insaciable", defiende en su intervención, en la que también destaca la "generosidad" de los españoles y, en concreto, de los extremeños. "Nos tenemos que sentir orgullos de esta tierra", apostilla.