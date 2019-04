Feijóo: "Que Ciudadanos cuestione que Rajoy sea el presidente para apoyar al PP no tiene antecedentes"

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA, ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, cree que después de votar dos veces, "que no hubiera un Gobierno sería imperdonable" y los españoles no entenderían esa posibilidad. Espera que los dirigentes de los partidos "estén a la altura" y no entiende que Ciudadanos cuestione que Rajoy sea el próximo presidente con sus resultados.