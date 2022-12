Rajoy sigue apostando por la gran coalición: "Mi mano sigue tendida"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha apostado por encabezar un gobierno apoyado por una gran coalición, con el PP, el PSOE y Ciudadanos, con un programa de gobierno pactado para los próximos cuatro años, pero no se ha cerrado a encabezar otra fórmula porque "urge formar gobierno".

En rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy ha descartado otra posibilidad que no pase por que él encabece el próximo gobierno, puesto que ha mejorado su resultado del 20 de diciembre, cuenta con casi 8 millones de votos y porque no cabe que quien ha perdido las elecciones imponga sus decisiones.

"Estoy abierto a todas las fórmulas. No vamos a abdicar de nuestra responsabilidad de gobernar. Me gustaría gobernar con apoyo suficiente y si no es posible, gobernaremos con los apoyos que nos han dado y con pactos puntuales", ha asegurado.

El presidente del Gobierno en funciones ha recordado que durante la campaña electoral pidió el voto "a los moderados" y añadió "hoy ofrezco mi mano a los partidos moderados". Además, ha insistido en que tras el 26-J "los ciudadanos nos han vuelto a decir lo mismo que en diciembre: dialoguen, hablen y pacten". Acto seguido añadió: "El PP sigue dispuesto a dialogar, hablar y pactar. España necesita en nuestra opinión, y lo necesita ya, un Gobierno con sólido apoyo parlamentario dentro y fuera de España".

Rajoy ha vuelto a especificar "las prioridades" en las que tendrán que trabajar: "Mantener y mejorar la recuperación económica y la creación de empleo; tenemos que revisar el modelo de financiación económica y para ello es evidente que tenemos que ponernos de acuerdo cuantos más mejor; políticas sociales; seguir mejorando la calidad de la Educación y por último el fortalecimiento institucional, la defensa de la unidad de España".

El candidato del PP ha emplazado hasta su regreso del Consejo Europeo para iniciar la ronda de contactos con el resto de líderes políticos. Eso sí ha explicado que hablará con todos y ha considerado "fundamental tener un Gobierno a finales de julio o principios de agosto".

Para Rajoy la diferencia que hace posible la gran coalición ahora y no hace seis meses es que "sería una irresponsabilidad provocar lo que vivimos antes. Y, porque la gente ha hablado y en democracia hay que respetar lo que la gente ha dicho". Además, añadió "creo en la responsabilidad de los dirigentes políticos".