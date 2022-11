Podemos está dispuesto a renunciar a Pablo Iglesias para gobernar con el PSOE

Así lo ha señalado Irene Montero en una entrevista radiofónica a la pregunta de qué sucedería si el PSOE dice que el problema para negociar es Iglesias. "No sería la primera vez que lo dijesen", ha respondido, y acto seguido ha recordado que Podemos "siempre" ha estado dispuesto a hablar con el PSOE.

No obstante, la propia Montero ha añadido que el problema es que parece que finalmente la dirección del PSOE apoyará un Gobierno del PP, y ha añadido que el expresidente Felipe González ha apostado por una gran coalición, lo que sería "un desastre en términos de país" --González rechaza un gobierno conjunto de PP y PSOE pero pide que no se obstaculice la investidura--.

En todo caso, ha admitido que ahora la legitimidad para intentar formar gobierno la tiene Mariano Rajoy, pero ha insistido en que, tal como ha dicho Iglesias, "los números siguen dando" para intentar formar un Gobierno de izquierdas. Montero ha relatado que el líder socialista, Pedro Sánchez, contestó "unos días después" al mensaje que le envió Iglesias la noche electoral.

Tanto Montero como la secretaria de Análisis del partido, Carolina Bescansa, han defendido que, aunque los resultados del 26J son distintos a los esperados, el escenario sigue siendo el mismo, ya que el PSOE sigue teniendo "la llave" para permitir un Gobierno del PP o apostar por uno de izquierdas con los partidos nacionalistas.

Bescansa ha argumentado que los pactos con los partidos nacionalistas son "una fórmula muy trabajada" ya en España y que "hay 16 millones de personas que no han votado al PP", así que es obligación del PSOE "o de quien corresponda" buscar una alternativa, para que no gobierne el PP. A su modo de ver, que el PP pase a la oposición "es una cuestión casi de higiene democrática".

A su juicio, si bien la pelota sigue estando en el tejado del PP, desde la noche electoral ha cambiado una cosa, y es que "el PP está revelando poca capacidad de juego". Por eso, ha dicho al PSOE que "se está acabando el tiempo y tiene que responder ya a esa pregunta que lleva sin responder ocho meses".

Bescansa ha preguntado al PSOE si acaso sólo es capaz de tomar decisiones cuando es la fuerza mayoritaria y cuando no lo que hace es meter al país en "callejones sin salida" igual que, en su opinión, hizo al firmar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos. En cuanto a la posición expresada por Felipe González, ha respondido que ya es hora de que quienes "quieren influir" empiecen a decir lo que debe hacer el PSOE y no lo que no debe hacer.