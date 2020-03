Las elecciones en Galicia y País Vasco pendientes de una decisión de la Junta Electoral... o del Gobierno

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha dejado claro que una eventual decisión sobre un posible aplazamiento de las elecciones vascas del 5A por la epidemia de coronaviurs le corresponde a la Junta Electoral Central (JEC) y ha pedido a los partidos políticos que no "especulen" en torno a esa posibilidad. En este sentido, ha dejado claro que este "no es un tema político", sino una cuestión de "salud pública". Urkullu ha lanzado este mensaje en un acto con motivo del 'Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo' celebrado en Vitoria, en el que el Lehendakari se ha referido a las dudas sobre un posible aplazamiento de las elecciones autonómicas.

Tras recordar que una decisión de este tipo corresponde "principalmente" a la Junta Electoral Central, Urkullu ha pedido a las formaciones políticas que no conviertan este tema en motivo de debate político. "Este no es un tema político. Estamos hablando de un tema de salud pública", ha manifestado el lehendakari, que ha pedido a los partidos que no "especulen" ni conviertan en cuestión de "debate público" un posible aplazamiento electoral debido a la epidemia por coronavirus.

Parecidas declaraciones ha hecho el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el secretario general del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha recordado, ante un posible escenario de aplazamiento de las elecciones autonómicas que en España se han celebrado comicios en "situaciones muy complejas", como las generales del 2004, tres días después de los atentados del 11M en Madrid.

Por lo tanto todos están pendientes de la reunión de la Junta Electoral, aunque era una reunión convocada antes de que surgiera este debate. Como no ha recibido ninguna petición puede que no hable del tema, al menos oficialmente. La legislación electoral no contempla una situación como esta, ni tiene previsto una suspensión de elecciones una vez que se han convocado. Además está el problema de los mítines, aglomeraciones de personas contrarias a las medidas para intentar reducir la extensión del coronavirus.

Otras fuentes señalan al Gobierno como quien tendría que tomar una decisión. Este, parece que esperaría a que los gobiernos del País Vasco y Galicia hicieran una petición formal para estudiarlo. Aunque ve difícil encontrar un resquicio legal que permita aplazar unas elecciones autonómicas ya convocadas por las comunidades.