El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado hoy en referencia a Vox que se ve "incapaz de descartar ningún escenario" para que su partido forme gobierno, y ha insistido en pedir a PSOE y PP que sean "responsables" y "no lo bloqueen".

"Son PSOE y PP los que si no actúan con responsabilidad, le pueden dar la llave de otra situación a otros partidos", ha dicho Villegas preguntado por Vox en rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Permanente de Ciudadanos que ha analizado los resultados electorales en Andalucía, en los que ha obtenido 21 escaños.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido al PSOE-A y al PP que "no bloqueen" un gobierno "limpio" de Ciudadanos para Andalucía, una propuesta que "creen es la mejor" para la comunidad.

Así lo ha señalado en rueda de prensa tras la celebración del Comité Ejecutivo Permanente, celebrado en Sevilla, y cuya reunión ha sido presidida por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y también ha contado con el portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, y la portavoz nacional, Inés Arrimadas.

Villegas, que no ha descartado ningún escenario, ha apuntado que "no será fácil estructurar el cambio", pero ha asegurado que lo van a conseguir. "Habrá dificultades pero habrá un nuevo gobierno donde no estará ni el PSOE ni Susana Díaz", ha subrayado Villegas, quien no ha cerrado la puerta a un eventual apoyo de Adelante Andalucía.