Elecciones 2023, en directo: Todo listo para el sorteo del orden de intervención de Sánchez y Feijóo en el cara a cara de Atresmedia

El candidato del PP al gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha solicitado a Vox una abstención de cara a la sesión de investidura en el parlamento autonómico, algo que no considera un "exceso". "Solo estoy pidiendo una abstención, que no voten que 'no' junto con PSOE y Podemos a cambio de un acuerdo de programa con mecanismos como cumplimos la legislatura pasada", ha dicho.

"Es una muy mala noticia que se repitan las elecciones, y no se puede tener a la región de Murcia casi bloqueada durante seis meses". "Sin alternativa posible estamos legitimados a un gobierno en solitario que es a lo que nos comprometimos con los ciudadanos de la región de Murcia. Creo que no es un exceso que Vox no vote que 'no', que no una sus votos a los de PSOE y Podemos", señala.