El ministro de Fomento en funciones, José Luis Abalos, ha defendido este lunes que la Comisión Europea y el resto de países de Europa deben "asumir su responsabilidad y no eludirla" en la acogida de los 121 migrantes que siguen a bordo del barco Proactiva Open Arms tras ser rescatados por la ONG en el Mediterráneo.

"España no puede ser el único puerto seguro del mundo", ha recalcado, recordando que Valencia no es la única ciudad que se ha ofrecido para acogerlo, el País Vasco y Extremadura también se han ofrecido para acoger algunos de los refugiados en caso de que desembarque en España.

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas tras la reunión del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, con representantes de Compromís, dentro de la ronda de contactos para desbloquear la gobernabilidad en España.

Ábalos ha insistido en que "España está asumiendo su responsabilidad" en la acogida de personas a la deriva. En el caso de este buque, con "una misión muy concreta", ha recordado que las labores de salvamento exigen llevar a los migrantes al "primer puerto seguro más cercano", algo que "no está siendo así".

Ante esta situación, ha rechazado "la imagen de que solo España constituye un puerto seguro", pues "sería dramático desde el punto de vista del derecho humanitario, de las convenciones internacionales y desde la propia Comisión Europea".

Frente a ello ha destacado las "muchísimas misiones de salvamento" en las que participa el Gobierno español. "No puede ser que, al final, España sea el único país que está asumiendo las labores de salvamento", ha insistido.

Respecto a si el Open Arms atracará finalmente en España, ha puntualizado que "no es que no vaya a venir, porque no solamente se ha ofrecido Valencia ni es la primera vez que ocurre". En la anterior ocasión, en junio de 2018 con el 'Aquarius', "pasó lo mismo: Tuvimos que decir al Open Arms que viniera porque no encontraba un puerto seguro".

"España está asumiendo esta responsabilidad y no puede ser una excepción", ha enfatizado, y ha reclamado que "es importante que la Comisión Europea, Europa, asuma su responsabilidad, y otros países no eludan su responsabilidad y al final España tenga que asumir estas actuaciones a instancia privada".

En cualquier caso, el dirigente socialista ha reconocido que se trata de "una realidad terrible" que ha urgido a no abordar desde una posición "voluntarista". "Tiene que haber una política de derechos humanos y una política migratoria de toda la Comisión Europea", ha reivindicado.