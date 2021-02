El PP achaca los malos resultados en las Elecciones de Cataluña 2021 al "juego sucio con Bárcenas"

Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha achacado su derrota electoral en las Elecciones de Cataluña 2021 al "juego sucio" que ha sufrido en campaña electoral tras las nuevas declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Esa es la última factura que vamos a pagar de ese pasado. No vamos a cambiar el rumbo y vamos a seguir trabajando en el proyecto en el que creemos y que estamos construyendo", ha declarado García Egea tras el batacazo electoral del partido, que ha cosechando el peor resultado de su historia con tres escaños y ha sido superado ampliamente por Vox, que ha logrado más representación que PP y Cs juntos.

El 'número dos' del PP ha resaltado que un partido "nunca" había recibido "tantos ataques a pocos días de votar" y ha recordado que la expectativa de voto de su formación estaba en 10 escaños dos semanas antes y que lo recogía "hasta el CIS catalán". Sin embargo, ha afirmado que esas expectativas se desplomaron tras conocerse "el pacto de la Fiscalía con Bárcenas".

Con Ciudadanos en caída libre, la candidatura de Ignacio Garriga (Vox) ha sido la depositaria del descontento en la derecha y ha logrado once escaños; el triple que los tres del PP. Adelantados por la derecha, los 'populares' no sólo no han logrado ser el comodín para los votantes naranjas, sino que han cosechado su peor resultado en Cataluña tras hacer una apuesta por la moderación.