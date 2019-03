El juez Jesús Villegas, sobre los sectores independentistas: "Tienen que dar una apariencia falsa de que en España no hay justicia independiente"

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, y Jesús Villegas, el juez decano de Guadalajara, han explicado la situación que se plantea ahora en Cataluña. El Consejo General del Poder Judicial se ha visto obligado en las últimas horas a reunir a su comisión permanente y salir en defensa de la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por las críticas que ha recibido después de decidir el ingreso en prisión de los líderes de la ANC y Òmnium Cultura, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

González Vega considera que el acto dictado es "una resolución fundada, con arreglo a la ley, motivada, que está dictada por una jueza independiente y parcial". A pesar de que en un principio no estuvo de acuerdo con que se trataba de un delito de sedición, ahora expone que "una vez que está ya judicializado el procedimiento hay que respetar las decisiones judiciales".

Algo que ha confirmado Jesús Villegas, que asegura que "en España los jueces son imparciales". "Cualquier ciudadano puede estar seguro de que va a tener un tratamiento absolutamente respetuoso de las garantías", ha señalado.

El juez decano de Guadalajara considera que lo único que le interesa a los sectores independentistas es "provocar la intervención de la comunidad internacional porque saben que aquí no tienen nada que hacer". "Tienen que dar una apariencia falsa de que en España no hay justicia independiente, no caigamos en la trampa", ha instado Villegas. Por su parte, González Vega ha señalado que "los fiscales en España no son independientes".

Ambos jueces han defendido la petición de prisión de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural. El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia considera que "es un auto bien fundamentado".

Opinión que comparte Villegas, que asegura que la prisión en España no se dicta "por cuestiones de alarma social y por interés político". "Si partimos del presupuesto de que estos señores estaban incitando a través de las redes sociales para movilizar a las masas y conseguir la independencia, eso habrá que impedirlo", ha señalado.

Sobre la carta en la que Puigdemont responde al requerimiento del Gobierno, González Vega considera que el presidente de la Generalitat "Ha sostenido que no había tal declaración de independencia", aunque de una "forma literaria".

"Esto son florituras verbales", apunta Villegas. "Si se está actuando al margen de la ley hay que restablecer la legalidad, ya sea por el artículo 155 o por otra vía", ha matizado.

En cuanto a las consecuencias del artículo 155, el juez decano de Guadalajara asegura que se trata de un "terreno desconocido porque es un artículo que no se ha usado nunca". Ambos jueves ha reconocido que as consecuencias del artículo 155 "son desconocidas".