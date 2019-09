El Gobierno de España velará porque la exhumación de Franco y su reinhumación "no sea un espectáculo", para que se produzca "con la mayor diligencia posible" y dentro de un "protocolo de seguridad". Así lo ha explicado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en declaraciones a los periodistas en Logroño, donde ha presidido la celebración del Día de la Policía Nacional.

Antes se tendrá que conocer la sentencia, y a partir de ella, las acciones de la familia Franco ante los tribunales y la decisión del juzgado que tiene paralizada la obra de exhumación.

Los vecinos de El Pardo aguardan ante tanto revuelo, unos indiferentes y otros recelando que se convierta el cementerio en un lugar lleno de visitas.

Ha recalcado que la resolución del Tribunal Supremo que establece la exhumación de Franco y su traslado a un panteón de El Pardo es "un hito y una victoria de la democracia" porque supone que "un dictador no sea exaltado de modo alguno y repose donde tenga que reposar y su familia decida, con la dignidad de todo ser humano". "No podía haber una exaltación a diario de un dictador, con menosprecio a tantas y tantas víctimas que sufrieron su dictadura", ha asegurado el ministro en funciones, que ha afirmado que, "evidentemente", todo el proceso de exhumación y reinhumación "se hará conforme a un protocolo de seguridad, con la mayor diligencia y obviando espectáculos". La sentencia del Tribunal Supremo es "una victoria de la democracia y la democracia no se nutre de espectáculos, sino de seriedad y de ejecutar lo que viene acordado conforme a la Ley". Por eso, ha incidido, hay que "dejar a todo el mundo trabajar" para definir los detalles del proceso, pero "se hará con el suficiente sigilo" y "sin interferir en el resto de la vida", ya que lo que ahora hará el Gobierno en funciones es "trabajar para cumplir el mandato del Parlamento". Sobre el futuro del Valle de los Caídos, Grande-Marlaska ha considerado que es "algo que hay que pensar y llegar a la unanimidad de la ciudadanía" porque "todos queremos que haya un lugar de reencuentro".