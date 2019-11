La diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Alicia Rubio arremetió contra el feminismo que, a su juicio, es “un cáncer" que "utiliza dinero público para no hacer nada”. Así se pronunció Rubio durante el debate de una iniciativa de Unidas Podemos consensuada con el PSOE y Más Madrid en la que se insta al Gobierno regional a adoptar medidas para combatir los estereotipos sexistas en la escuela.

La diputada de Vox consideró que, lo que hasta ahora ha hecho el feminismo ante los “asesinatos y maltratos a mujeres es utilizar dinero público para no hacer nada”. A su juicio, “hay muchas más denuncias falsas instrumentales y parece que por el hecho de ser mujeres hay que creerlas sí o sí y todos conocemos que muchas utilizan esto para conseguir beneficios en el divorcio”. Dijo que “las mujeres de Vox, sin victimismos y sin privilegios, nos abrimos camino compitiendo con los hombres, no con cuotas en la entrepierna”. “Como dice Milo Yiannopoulos el feminismo es cáncer”, sentenció. Para esta diputada, la Ley Integral contra la Violencia de Género en la que “se han gastado miles de millones de euros, no ha disminuido el número de víctimas”. Por eso, señaló que el movimiento feminista “sólo se puede vanagloriar de la penosa utilización de ese dinero que no ha reducido ni una muerte”.

No se aprobó

Tras estas afirmaciones, que los grupos de izquierda calificaron de “barbaridad”, la diputada de Unidas Podemos Beatriz Gimeno defendió las políticas de prevención contra la violencia machista y dijo que son “necesarias” para combatir los estereotipos sexistas. La diputada de Más Madrid María Pastor comentó que cuatro mujeres al día son violadas en España e indicó que “las mujeres son acosadas y discriminadas por el hecho de ser mujer a pesar de los acuerdos estatales en materia de violencia machista”. “Creemos que hay que educar al niño, que es como se va al origen del problema, porque están siendo educados en un sistema machista que sigue normalizando la desigualdad”, sostuvo. Por su parte, la diputada socialista Sonia Conejero mantuvo que “el machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden". "Me parece importante trabajar los aspectos en el entorno de la familia y en el entorno escolar para el logro real de la igualdad”, resaltó. Mientras que la diputada de Ciudadanos Eva Bailén defendió educar “por modelado y no por modelaje recibiendo clases magistrales de una hora”. La diputada del PP Lorena Heras destacó que esta PNL “confronta a las familias y a los ciudadanos que pretende regular, lo que es estricta competencia de los centros educativos, y quiere regular lo que ya ha fallado el Tribunal Constitucional”. Al final del debate, esta PNL, fue rechazada con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. En la iniciativa se pedía al Gobierno regional elaborar un programa de formación permanente específico en igualdad de género para acabar con los estereotipos sexistas en las escuelas