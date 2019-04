El diputado de Podemos de Castilla-La Mancha contrario a la oferta de Page: "El acuerdo presupuestario y de gobierno son cosas distintas"

David Llorente, uno de los dos diputados de Podemos en Castilla-La Mancha y el único que no está de acuerdo con el pacto con el PSOE y portavoz de la formación morada, explica que su partido no debería entrar en el gobierno de Emiliano García Page porque lo que toca "fiscalizar" la labor del gobierno del PSOE y eso se debe hacer desde la oposición "exigente y propositiva". Al mismo tiempo, considera que se deben seguir constituyendo como alternativa de gobierno frente al PP y al PSOE, algo que no sería posible siendo partícipes de las políticas socialistas.

"Deben plantearse todas las opciones para que haya una consulta con garantías"

Por ello, ha querido aclarar que el acuerdo presupuestario y el de gobierno son cosas muy distintas, y una cosa no implicaría la otra, y recuerda que ambas cuestiones se deben consultar por separado. "Deben plantearse todas las opciones para que haya una consulta con garantías", enfatiza.

En cuanto a los acuerdos en clave nacional, considera que es "positivo" que haya diálogo entre PSOE y Unidos Podemos y cree que es fundamental llegar a acuerdos sobre puntos concretos, fijando una agenda que les permita "ir revirtiendo todas las medidas antisociales que el PP ha estado aplicando durante esta legislatura". "Si puede haber un acuerdo programático de investidura para poder echar al Gobierno, tanto mejor", ha añadido. En cualquier caso, recuerda que él es más partidario de acuerdos de investidura y no solamente de acuerdos de gobierno.