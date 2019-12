Vox insiste en "unidad y sentido común" en su felicitación de Navidad

Vox ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que desean feliz Navidad a la "España viva". El anuncio tienen una duración de casi un minuto y ya tiene en Twitter más de 60000 reproducciones.

Este año, han optado por que el anuncio sea una cena de Navidad en el que se ve una familia hablando hasta que una joven abre una botella de champán y ese momento es donde Vox ha querido dejar su mensaje de Navidad.

La joven pide a su familia 'sentido común' y le dice a sus familiares que si el pavo está seco, que no se preocupen, que el año que viene visualizando un tutorial buscarán otra salsa para que salga mejor. También, le dice a su abuelo que no se preocupe que ella le ayudará a pelar los langostinos si el no puede.

Termina diciendo: "Que nadie impida que estemos unidos". De esta forma ha querido Vox desear feliz navidad, insistiendo en la unidad y el sentido común. En el texto de la publicación finalizaban diciendo: "Voten lo que voten vuestros familiares, os pedimos que brindéis unidos. Y si surge algún problema, recuerda: con sentido común, todo tiene solución".