El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha tachado la decisión del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de ofrecer el puerto de Algeciras para el desembarco seguro del Open Arms de "ilógica" al considerar que "hay puertos más cercanos" y que al barco le llevarían otros "seis días de navegación", lo que supondría "poner en riesgo" a las personas rescatadas. "Si me dice que está [Open Arms] en la bahía, si me dice que está en el mar de Alborán pues sí sería lógica la decisión", señalaba el alcalde en declaraciones al programa Espejo Público.

Landaluce ha denunciado que se enteró del anuncio a través de la prensa y las redes sociales. "No se puede gobernar a base de tweets", denuncia en referencia al mensaje que Sánchez publicó ofreciendo el puerto de Algeciras. Preguntado que porqué cree que el socialista eligió dicho puerto, respondió o que bien al socialista "no le importa" la ciudad gaditana o "no sabe que son cinco días de navegación". En este término, se ha pronunciado el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ha asegurado que el Gobierno ni si quiera les consultó la decisión.

Así mismo, el alcalde algecireño ha aprovechado su intervención en el programa de Antena 3 para denunciar que la Administración central todavía “no ha pagado” el dinero que se "invirtió" para que se pudiera dar respuesta en la última crisis migratoria. Asegura que la localidad "está sobrecargada por la inmigración" y ha añadido que Algeciras es una ciudad "solidaria"en la que conviven 129 nacionalidades distintas en "paz y armonía". También se ha referido al Ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, quien estos días mantiene un pulso con la UE con respecto a la recogida de inmigrantes. Asegura que "sobran salvinis" y lo que hace falta es que cada país “cumpla con su obligación” con "lealtad institucional" y "coordinar la política de la UE respecto a áfrica y respecto a los países que más colaboran".