Eguiguren: "Después del atentado de la T4 hubo una reunión, pero no negociación"

El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, ha reconocido hoy que los interlocutores del Gobierno se reunieron con ETA tras el atentado de la T-4, que puso fin a la última tregua, pero ha rechazado que hubiera una negociación: "fuimos a escuchar lo que tenían que decir, no dijeron nada especial y nos volvimos".

Entrevistado en la Cadena SER, Eguiguren ha recordado que participó en las reuniones con los representantes de la banda y ha asegurado que no se reconoce en las actas de los encuentros intervenidas a Francisco Javier López Peña, "Thierry". "Thierry no es Vargas Llosa, su especialidad no era la de escribir (...) Son actas hechas para convencer a su gente de que la responsabilidad de la ruptura había sido del Gobierno", ha garantizado.

Sobre los contactos con los representantes de la banda tras el atentado de la T-4, en el que murieron dos personas, Eguiguren ha explicado que fueron a una reunión porque varios presidentes europeos y el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, les transmitieron que ETA "tenía algo muy importante que decir y podía cambiar las cosas", algo que, según su versión, no ocurrió. Ha insistido así en distinguir lo que es hablar o tener un contacto a lo que supone una negociación.

Respecto al caso Faisán, el supuesto chivatazo a ETA que frustró un golpe al aparato de extorsión de la banda, el dirigente socialista vasco ha sugerido que la operación se atrasó porque había "gente infiltrada". "La Policía detiene cuando le conviene detener, no cuando localiza a los terroristas y todos sabemos que en 'Faisán' había gente infiltrada. ETA, uno de ellos en persona, me dijo a mí que ya sabían por qué habían atrasado eso", ha señalado