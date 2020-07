Eguiguren asegura que Sortu "cumple las condiciones para ser legal"

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha considerado que la izquierda abertzale ha dicho "adiós a las armas" y no cree que ETA "sobreviva" sin su "apoyo político y social". Además, cree que el Gobierno, "a veces, debería hacer más cosas y ser más valiente", pero "sacrifica su convicción por la prudencia", con el fin de "no agitar las aguas" y evitar "alejar al PP".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Eguiguren ha manifestado que mantiene que "el lunes fue el primer día de paz en Euskadi" y ha señalado que "el hecho de que se legalice o no se legalice" Sortu, "que ahora parece una cuestión de vida o muerte", él cree que es un tema "secundario".

"Lo importante que ha pasado aquí es que un movimiento político importante, que llevaba años, desde la transición, sin integrarse en el sistema y conjugando la lucha política con la armada, ha cambiado de estrategia y ha decidido que, de ahora en adelante, sólo van a hacer política, y rechazan la lucha armada, incluida la de ETA", ha destacado.

En este sentido, ha indicado que, "a partir del lunes, existe "la constancia de que no va a haber muertos, de que, en caso de que los haya" --que él no lo cree--, "van a ser condenados" por la izquierda abertzale "y, por lo tanto, la paz es eso: vivir con normalidad", ha subrayado.

A su juicio, "otra cuestión es lo que ha pasado en los años anteriores, lo que tendrán que reconocer en años posteriores, pero la paz ha llegado a Euskadi". Además, ha recordado que en el texto que leyó Rufi Etxeberria había una referencia a las víctimas y a la reparación de su sufrimientos, pero "es normal que una organización que cambia de estrategia no quiera hablar de ese pasado, precisamente, al que renuncia". "Este tipo de transiciones siempre se hace, en un principio, olvidándose del pasado, pero el pasado vuelve. En este sentido, no hay ningún problema. Nadie se va a olvidar de lo que ha pasado. En España se hizo la transición olvidando el pasado también y pensando en el futuro", ha indicado.

En esta línea, ha precisado que "el pasado ha reaparecido, luego", y ha considerado que "aquí ocurrirá otro tanto". "No digo que esté bien, pero es bastante comprensible que ellos sólo hayan querido hablar del futuro, porque hablar del pasado, en estos momentos, les crea muchos problemas", ha manifestado. El representante socialista ha recordado que el periodo electoral "es negativo" para este acontecimiento, pero ha destacado que la decisión de la izquierda abertzale "no es coyuntural", y aunque Sortu no sea legalizado", algo que no cree que ocurra, "el proceso va a seguir adelante".

Tras señalar que Sortu "reúne las condiciones para ser legales", ha señalado que "lo demás es polémica política", que "no ayuda nada y está, fundamentalmente, dirigida por el PP" para "crear dificultades al Gobierno".

"Yo me alegraría mucho de que la decisión de los tribunales sea positiva", ha apuntado. Además, ha asegurado "que no existe peligro" de que el PP en Euskadi "rompa" el acuerdo de Gobierno con el PSE-EE y ha recordado que "los pronunciamientos de los dirigentes del PP en el País Vasco son positivos" y mantiene "un discurso moderado sobre este tema porque sabe de qué va, que esta vez va de verdad y que no puede quedarse al margen de este acontecimiento histórico, sobre todo estando gobernando, aunque lo haga desde la oposición".