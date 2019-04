Pablo Iglesias critica el gesto que identifica a los 'errejonistas' utilizando una foto de Churchill

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, utilizó este domingo al que fuera primer ministro británico Winston Churchill para criticar el gesto de victoria que identifica tanto al secretario político del partido, Iñigo Errejón, como a su sector afín.

"Todos los símbolos tienen memoria y, como el futuro, su corazón es antiguo. Solo los mediocres piensan que la historia nació con ellos", ha escrito Iglesias en su cuenta personal de Twitter, acompañando el mensaje con dos fotos, una de la activista estadounidense Angela Davis, donde aparece con el puño cerrado, y otra del conservador Churchill, donde alza los dedos índice y corazón formando una uve, un gesto que el británico hizo popular.

Iglesias siempre utiliza el puño cerrado para cerrar sus actos, incluso lo ha alzado en el parlamento, en contraste con el 'número dos' del partido, que suele realizar el símbolo de la victoria.

El mensaje en Twitter ha provocado la reacción de muchos militantes 'errejonistas', que han reprochado a Iglesias la publicación de un mensaje que alude indirectamente a Errejón.

En el debate abierto en la formación morada, sus partidarios han cuestionado el viraje del secretario general hacia planteamientos de la izquierda tradicional. Por ejemplo, Iglesias publicó este sábado en la misma red social un mensaje donde afirmaba que Podemos debía sustituir el lema 'sí se puede' por 'luchar, crear, poder popular', casualmente el mismo que figura en la cuenta de Twitter de Izquierda Unida.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ve como "pequeñas pullas", que él personalmente nunca se tomaría a mal, los cruces de mensajes entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

"Yo como no puedo levantar la mano no me meto en esos líos, por eso se me pidió que fuera secretario de Organización", ha bromeado Echenique, que cree que el "sentido profundo" del tuit de Iglesias es no convertir el debate "en una dicotomía de símbolos", así como un llamamiento a que no se "simplifiquen" las discusiones internas.

A su juicio, los debates son "profundos" en Podemos pero admite que puede ser "difícil" que se comprendan en su totalidad con las limitaciones de las redes sociales, además de que en ocasiones son asuntos "abstractos" y "bastante académicos". "Si uno se toma las críticas o las pequeñas pullas como me las tomo yo, es difícil que genere malestar, es según como se las tome cada uno", ha insistido Echenique, restando importancia a esa nueva polémica entre las dos principales cabezas visibles de Podemos.