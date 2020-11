El duro mensaje de una enferma de cáncer: "No estoy dispuesta a morir con 27 años por el coronavirus"

El relato de Patricia Rus Torrejón es el de una joven luchadora que no quiere conformarse con las complicaciones que trae el coronavirus. A través de Facebook hace un relato emocionado de su situación y de la de otros enfermos de cáncer.

"No quiero que me dejen morir con 27 años"

Patricia tiene 27 años y decidió utilizar Facebook para hacer un "llamamiento desesperado" que permita visibilizar la situación de los enfermos de cáncer y otras enfermedades. Cree que la recuperación de todos ellos se ha complicado por el coronavirus y lo que ha supuesto para el sistema de salud. Sus palabras son duras: "Yo con 27 años no estoy dispuesta a que me dejen morir por un puto COVID" y se pregunta si el cáncer no es una pandemia.

Cáncer de mama desde marzo

La casualidad quiso que Patricia fuera diagnosticada de cáncer de mama justo en marzo, unos días antes de que estallara la pandemia y se declarara el estado de alarma. Los ciclos de quimio terminaron hace tres meses y está a la espera de la cirugía. Su discurso emocionado recuerda a otros enfermos que también están esperando ser operados: "no es justo que por luchar por una pandemia a otros se les deje morir".

Patricia dice que llama a su hospital, en Jaén y nadie le coge el teléfono.