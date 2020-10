Duro enfrentamiento entre Irene Montero y una senadora del PP, sobre Iglesias: "Me meto en la cama con quien me da la gana"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha protagonizado un duro enfrentamiento con la senadora del PP, María Adelaida Pedrosa, después de que ésta le preguntara si sentía "vergüenza por compartir su vida con un machista", en referencia a Pablo Iglesias.

Ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta después de que la senadora 'popular' dirigiera una pregunta a la ministra de Unidas Podemos en relación a los asuntos judiciales del vicepresidente segundo.

"¿Va a seguir defendiendo el machismo salvaje de Iglesias? No ceda ante un machista, es un escándalo. ¿Siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista? ¿Es usted una mujer sumisa a un machista?", ha dicho la senadora del PP en su intervención, unas palabras por las que ha sido llamada al orden por parte de la presidenta de la Cámara, Pilar Llop.

La respuesta de Irene Montero ante estas duras preguntas no ha tardado en llegar: "¡Yo me meto en la cama con quien me da la gana! Hay millones de personas que por sus actitudes discriminatorias han tenido que ver frustrados sus proyectos vitales, porque son unos intolerantes. Mas les gustaría a ustedes decirle a las personas con quien tienen que acostarse".

Rifirrafe también con Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha protagonizado también en el Senado un rifirrafe contra el PP, al que ha advertido de que todas las acusaciones que le hacen a él y a su partido responden a comportamientos o actuaciones que en realidad cometen dirigentes "'populares", a quienes viene "al pelo" el refrán: "Cree el ladrón que son todos de su condición".

"Ustedes nos han acusado de tener cuentas en paraísos fiscales, de financiación ilegal, de cometer delitos en las obras de nuestra sede, de destrozar a martillazos dispositivos informáticos, nos han acusado finalmente de machismo. Ustedes de lo que me están acusando es de ser un dirigente del Partido Popular, y ya le digo que no soy perfecto, pero no es muy verosímil hacer creer que soy un dirigente del PP", ha sostenido el vicepresidente segundo.