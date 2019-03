Duran i Lleida, sobre Cataluña: "Esto no se va a solucionar ni con actuaciones de la Fiscalía ni con pronunciamientos del Constitucional"

Llegó a ser el político mejor valorado según las encuestas del CIS, pero hace más de un año tiró la toalla después de que su partido no consiguiera ningún escaño en las elecciones generales y abandonó la política.

El ahora exlíder de Unió se dedica a la abogacía y asegura que su jubilación de la vida pública le ha dado más tiempo libre y tiene más libertad para "dominar la agenda".

Tras permanecer callado durante más de un año y medio, Duran i Lleida explica que está preparando unas memorias para "explicar una experiencia de largos años en la primera línea de la política española y viviendo hechos históricos a nivel internacional". De estas memorias, dice pretende extraer "una serie de reflexiones" que le puedan ser útiles para el futuro y asegura que no ha querido hablar durante meses porque no era su obligación, sino que correspondía a los políticos de Unió.

El libro de Duran i Lleida, 'Un pan con tortas', en catalán 'Un pa com unes hòsties', es una reflexión en la que intenta explicar que "el proceso no traería la independencia a Cataluña, pero que dividiría al PSC y que no era bueno y que rompería Convergencia i Unió, que rompería Unió y que haría subir a Ciudadanos".

El político asegura que con estas reflexiones no pretende reivindicar el "yo ya ya lo dije", sino que intenta proyectar un pensamiento de futuro en base a una realidad actual.

"Hay un conflicto que debe resolverse cuanto antes mejor"

Duran i Lleida asegura que "hay un conflicto que debe resolverse cuanto antes mejor" y subraya que "no conozco otra vía que no sea el diálogo, consensuar y llegar a un acuerdo, que no pasará por la independencia de Cataluña" porque ningún gobierno central lo permitirá, confiesa.

Preguntado sobre el proceso soberanista, el exlíder de Unió considera que "esto no se va a solucionar ni con actuaciones de Fiscalía ni con pronunciamientos del Constitucional" y pone en valor las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, que reivindicó la necesidad del diálogo.

El que fuera líder de Unió critica que "no tiene ningún sentido por parte del Gobierno de la Generalitat que se empecinen en 'referéndum sí o sí'" y asegura que "no se puede reivindicar el diálogo y a continuación decir que el diálogo pasa por el referéndum sí o sí".

Dice además que como ciudadano que no comparte los criterios de los independentistas y que reivindica un trato distinto por parte del Estado, "suplico que se sienten en la mesa, que dialoguen y que lleguen a un acuerdo" y asegura que "el tiempo no resuelve estas cosas, este es un problema para Cataluña, pero es un problema para el conjunto de España y les conviene dar una solución cuanto antes".

Preguntado sobre las declaraciones del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, sobre el 'brexit' y el paralelismo que hizo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea y la posición de España sobre este tema, Duran i Lleida considera que "hay que buscar un 'brexit' inteligente" porque "la situación actual no favorece a Gran Bretaña pero tampoco a los europeos" y cree que la Unión Europea no puede "permitirse el lujo de conceder todo aquello que pida Gran Bretaña" porque muchos países europeos pedirían "un traje a medida y no habría tela para tantos".

Sobre el posible referéndum de Escocia, Duran i Lleida asegura que "es una situación muy distinta la de Escocia y la de España" porque si en nuestro país hay una ruptura sería contra la legalidad vigente.

Preguntado por su posible vuelta a la política, Duran i Lleida es contundente y asegura que "ayudaré en todo lo que pueda, pero no voy a volver a primera línea de la política".