El dueño de la joyería del barrio de Salamanca en Madrid, tras el atraco: "Nos apuntó con una metralleta"

El martes 4 de mayo, durante la jornada electoral de las elecciones de Madrid 2021, se producía un robo en la joyería Hermitage del barrio de Salamanca. Veinticuatro horas después, Javier Barrera, dueño del negocio familiar, ha reabierto la joyería y ha relatado cómo ocurrieron los hechos.

El joyero recuerda que lo primero que ocurrió fue que el atracador entró en la joyería "con una mascarilla y una gorra" y una máscara que reconoce que "no se enteraron que llevaba". En el establecimiento, simuló una compra y preguntó "por relojes para su mujer".

Javier acudió entonces al almacén en busca de las piezas solicitadas para mostrárselas al presunto cliente. Es en este momento en el que se encuentra al atracador "con una metralleta, apuntando a su compañero de rodillas en el suelo y diciendo que como nos movamos nos va a matar a todos".

El atracador arrinconó en el suelo a un cliente y a ambos trabajadores y lanzó su mochila a Javier para que este recogiera las joyas y relojes expuestos en las vitrinas. Es aquí cuando, sin saber cómo, Javier se negó y el atracador empezó a llenar la mochila. "No sé cómo en ese momento me atreví a decirle que no. Me moví de sitio y entonces empezó él a llenársela él mismo", afirma Javier.

Una empleada fue la que avisó a la policía

Leticia, empleada de la joyería, fue la que tuvo un papel fundamental para la detención del ladrón que impidió el robo. Se encontraba en el almacén y desde allí pudo llamar de inmediato a la Policía. "Vino el compañero y me dijo 'están atracando, llama a la policía'".

Dos heridos leves

El atraco a la joyería L'Ermitage terminó con la detención del atracador. A la llegada de los agentes de Policía se produjo un tiroteo en el que resultaron heridos dos personas: un policía y uno de los empleados, ambos de carácter leve y ya se recuperan favorablemente en sus domicilios.