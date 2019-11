Pedro Sánchez propone que gobierne la lista más votada tras las elecciones generales 2019

Han comenzando respondiendo a la pregunta que se ha hecho todo el mundo, ¿cómo salir del bloqueo político que ha obligado a repetir las elecciones generales? Para Pablo Iglesias, Unidas Podemos, los votantes de izquierdas "quieren que dejemos los reproches atrás y nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos en coalición". Albert Rivera, Ciudadanos, se ha comprometido a desbloquear la situación, "sea desde el gobierno desde la oposición para evitar otra vez una situación" como la actual. Santiago Abascal, Vox, se ha estrenado en los debates separándose de todos los demás, dice que no tiene sentido hablar del día después sin exigir al gobierno que "garantice condiciones de igualdad y libertad en Cataluña" para las elecciones. Y que todos han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos entre ellos, excepto Vox. Pedro Sánchez, PSOE, ha hecho nada más comenzar su propuesta para estas elecciones: "si no hay acuerdo para gobernar que se respete que gobierne la lista más votada". Pablo Casado, PP, ha calificado de reféndum el 10-N, "si quieren que siga gobernando Pedro Sánchez pueden votar al PSOE, a Ciudadanos, a Podemos o a Vox, porque el fraccionamiento del voto de la derecha le da réditos a él, y quien no quiere que siga en La Moncloa la única garantía es el PP".

Cataluña... y la nación de naciones

Los líderes de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox propusieron aplicar medidas restrictivas en Cataluña a partir de las elecciones generales del 10-N para frenar el desafío independentista, mientras que el candidato de Unidas Podemos apostó por el “diálogo” con los secesionistas para tratar de recuperar la convivencia y encontrar una salida a lo que considera un conflicto político. El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció tres nuevas medidas que ni estaban en su programa electoral ni hasta ahora había mencionado en sus mítines de campaña: introducir en el Código Penal el delito de convocatoria de un referéndum ilegal; introducir en la educación española una nueva asignatura de valores civiles, constitucionales y éticos; y modificar la Ley Audiovisual para que las cadenas autonómicas necesiten un respaldo parlamentario de dos tercios y acabar así con el “uso sectario” de TV3. Casado no consiguió que Sánchez explicara que entiende por nación de naciones y lamentó que precisamente fue el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero quien “derogó” aquella medida y le emplazó a aplicar primero la Ley de Seguridad Nacional. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sacó a continuación un adoquín para visibilizar en pantalla la violencia que los separatistas están provocando en las calles de Cataluña y exigió el “cese” de Quim Torra. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusó al resto de los candidatos de competir por proponer “la medida más dura”, en vez de sentarse a dialogar para encontrar una solución.

A la presión por la situación de paralización y falta de gobierno se une otra que añade más presión a los candidatos. Las últimas encuestas publicadas, pocas horas antes del debate, en la fecha límite que fija la ley electoral, dejan como principal conclusión que ni el bloque de los partidos de izquierda -PSOE, Unidas Podemos (UP) y Más País (MP)-, ni el de la derecha -PP, Cs y Vox- lograrían sumar lo suficiente para la formación de gobierno. Con solo cuatro días de campaña aún por delante, el debate se convierte en el principal elemento para cambiar esas encuestas y convencer a los muchos indecisos que todavía hay.