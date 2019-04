División total entre los barones socialistas sobre la posibilidad de facilitar la investidura de Rajoy

Durante la reunión a puerta cerrada del Comité Federal del PSOE el pasado sábado se pudo comprobar la división interna entre los barondes del partido.

Entre los más críticos estuvieron el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la presidenta andaluza Susasna Díaz. Vara fue muy claro en su intervención con estas palabras: "Si no nos respetamos nosotros ¿quién coño va a respetarnos?". POr su parte, Díaz señaló que los debates que se han abierto para poder formar un gobierno alternativo "se nos pueden volver una pesadilla".

Una de los más incisivos fue el presidente de Aragón, que recordó que Rubalcaba y Zaptero abandonaron sus cargos tras los fracasos electorales.

En el bloque contrario se situaron los líderes de Castilla y León,Cataluña y Baleares. Quieren que el 'no' a Rajoy sea definitivo con frases como "no ahora y no hasta el final".

Como ya reveló Antena 3 Noticias, el presidente de Asturias fue el encargado de recordar que las segundas elecciones han conllevado menos escaños y que la brecha que separa ahora a los socialistas del PP es "alarmante".