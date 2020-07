El director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, ha presentado su dimisión al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, argumentando que desea preservar su intimidad y separar su vida personal de su vida profesional, informaron fuentes del Ejecutivo autonómico.



La dimisión de Gamón se produce dos días después de que su ex mujer, Yolanda Laviana, afirmara en una entrevista a un diario nacional que Gamón ya investigaba desde 2006 al ex consejero de Justicia Alfredo Prada.



El director general de Seguridad Ciudadana está imputado por malversación de fondos en el conocido 'caso de los espías', en el que se investiga si personal de la Comunidad de Madrid ha realizado seguimientos a altos cargos madrileños, entre los que se encontrarían Prada y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.



Gamón presentó su dimisión ante Granados esta mañana y el consejero le trasladó esta decisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El Consejo de Gobierno aprobará mañana previsiblemente el cese del director general de Seguridad Ciudadana.



El pasado lunes, tras conocerse las declaraciones de Laviana, Aguirre fue preguntada por sus afirmaciones en TVE y, después de avanzar que pedirá todas las explicaciones que sean "necesarias" para comprobar si lo que dice la ex mujer de Gamón es cierto, aclaró que estas palabras hay que enmarcarlas en un divorcio "muy difícil".



Según puntualizó en aquel momento la presidenta madrileña esta mujer está teniendo un divorcio "muy conflictivo" donde "hay declaraciones de todo tipo, como ocurre en divorcios siempre".



"Las declaraciones de los divorcios hay que ver que es lo que hay de por medio", apuntó Aguirre, quien recordó que de declaraciones "de divorcio" han salido otros conflictos como "el caso de Juan Guerra". "Me he desayunado esta mañana con esto y son las frases de una señora muy respetable hablando de su marido con el que tiene un divorcio muy difícil", insistió.