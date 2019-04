La CUP ratifica el acuerdo con Junts pel Sí pese a un 21% de discrepantes

La dirección de la CUP ha ratificado con una amplia mayoría del 73,33% el acuerdo con Junts pel Sí (JxSí) que permitirá la investidura de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat, aunque un 15% de los miembros del Consejo Político lo han rechazado. La reunión del Consejo Político de la CUP y de su Grupo de Acción Parlamentaria (GAP), que se ha celebrado por la mañana en la sede nacional de esta formación, ha ratificado el acuerdo con JxSí por 44 votos a favor (73,33%), 9 en contra (15%) y 7 abstenciones (11,67%).

En la reunión se ha acordado, asimismo, que los dos diputados que, en cumplimiento del acuerdo con JxSí, dimitirán tras el debate de investidura serán Julià de Jodar y Josep Manel Busqueta, que serán sustituidos por Mireia Vehí y Joan Garriga. Aunque en el acuerdo con JxSí se estipula que la CUP realiza autocrítica por la forma en que se han desarrollado las negociaciones durante los últimos tres meses, entre los dimisionarios no figurará Anna Gabriel, quien lidera el sector más reacio a aceptar la propuesta que había sido negociada con la coalición ganadora de las elecciones del 27-S. Es más, Anna Gabriel no sólo no dimite, sino que será quien intervendrá en el pleno de investidura del Parlament en representación del grupo de la CUP.

El diputado Benet Salellas, que ha sido quien ha explicado en una rueda de prensa el desarrollo de la reunión del Consejo Político, no ha aclarado si el actual presidente del grupo parlamentario y cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, continuará como diputado o no, una vez que este último se ha mostrado dispuesto a reconsiderar su dimisión si se lo pedían. Según Salellas, las dimisiones son las que el Consejo Político ha considerado como "idóneas", después de que tanto Jodar como Busqueta hayan mostrado su disposición a dejar sus escaños.

En cambio, este órgano de dirección de la CUP no ha decidido todavía cuáles son los diputados que se integrarán "dentro de la dinámica parlamentaria" de JxSí para garantizar la estabilidad parlamentaria y en cumplimiento también del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones. Según Salellas, la CUP dará sus votos para investir al nuevo candidato de Junts pel Sí, Carles Puigdemont, porque "no es un hijo político del 'pujolismo'" ni tampoco "ha participado en gobiernos que han llevado a cabo recortes".

También ha señalado que el acuerdo con JxSí no obliga a la CUP a aprobar "ninguna política antisocial, ni mucho menos a aceptar presupuestos que recorten" los servicios públicos. Ha lanzado, en este punto, un aviso a JxSí: "la CUP tendrá la mano tendida para la construcción de la república pero el puño cerrado con los recortes". Salellas ha calificado a Mas como "la piedra que no dejaba avanzar al país" hacia la independencia, y ha añadido que "hemos enviado tanto a Mas, como a los consellers Irene Rigau, Boi Ruiz y Felip Puig a la papelera de la historia".