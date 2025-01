Cuca Gamarra: "Sánchez compró una investidura pero no un apoyo parlamentario para poder gobernar"

Pedro Sánchez enfrenta un creciente escrutinio sobre la viabilidad de su Gobierno, sustentado en acuerdos parlamentarios que no garantizan estabilidad para legislar. Desde la oposición, el Partido Popular (PP) acusa al presidente de "priorizar su supervivencia política" sobre las necesidades del país, mientras que los recientes desacuerdos con sus socios evidencian la fragilidad del Ejecutivo.

Durante una comparecencia reciente, dirigentes del PP señalaron que el presidente del Gobierno está "atrapado" en una situación insostenible. "Sánchez compró una investidura, pero no un apoyo parlamentario para gobernar", afirmaron, haciendo referencia a las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante iniciativas clave en el Congreso.

Desde el Partido Popular insistieron en que el Gobierno ha convertido medidas como la revalorización de las pensiones en un "chantaje político". "Si quiere revalorizarlas, que lo haga a través de un decreto ley exclusivamente dedicado a esa medida. Tiene el tiempo y los medios para hacerlo, pero parece que busca rédito político en lugar de soluciones reales", subrayaron.

Falta de colaboración institucional

La visita de Sánchez a Valencia para abordar las consecuencias de la DANA también fue objeto de críticas por parte de la Generalitat Valenciana. Según el president Carlos Mazón, el Gobierno central no ha mostrado disposición a trabajar en conjunto con las administraciones locales. "Hace tres meses Sánchez abandonó a los valencianos y no ha puesto en marcha las medidas necesarias. No busca colaboración, utiliza las tragedias como arma política", afirmó.

En la misma línea, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, recordó que su partido ha estado presente desde el primer momento apoyando a los afectados. "Aquí estamos y seguiremos estando", aseguró.

Tensiones con el PNV y socios del Gobierno

El Partido Popular también apuntó a la creciente tensión entre el Gobierno y algunos de sus socios parlamentarios, como el PNV. Según declaraciones del PP, "el nerviosismo del PNV es consecuencia de haberse caído en los brazos del sanchismo". Además, se cuestionó la legalidad de ciertos acuerdos económicos entre el Ejecutivo y los nacionalistas vascos, afirmando que "estos pagos no pueden hacerse a costa de todos los españoles".

El debate sobre una posible repetición electoral también fue abordado. Desde el PP, se insiste en que la situación actual es "insostenible". "Si no puedes aprobar presupuestos, leyes ni convalidar reales decretos, ¿a qué esperas para irte?", cuestionaron.

La falta de apoyo sólido en el Congreso y los conflictos con los socios del Gobierno han alimentado las especulaciones sobre un posible adelanto electoral. Para la oposición, la única salida responsable sería convocar elecciones. "España necesita estabilidad, no un Gobierno atrapado en la supervivencia política", concluyeron.

Junts exige a Moncloa que deje la "demagogia"

Junts per Catalunya ha endurecido su postura frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras negarse a respaldar el Real Decreto Ley que incluía la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte público. La formación liderada por Jordi Turull ha calificado de "demagógica" la estrategia del Gobierno y exige que las medidas sean tramitadas por separado para garantizar su aprobación.

Desde Junts, las críticas se centran en la falta de negociación previa por parte del Gobierno. Fuentes del partido han señalado que se han presentado decretos "sin consenso" y se han mezclado medidas sociales en un único paquete legislativo, lo que consideran una falta de respeto a la actual realidad parlamentaria. "Esta piratería suya ni la compartimos ni la apoyamos", afirmaron, subrayando que el Gobierno actúa como si aún contara con una mayoría estable, cuando la realidad es distinta.

Tres exigencias clave para desbloquear la relación

Junts ha puesto sobre la mesa tres demandas concretas que consideran líneas rojas en su relación con el Ejecutivo:

Cuestión de confianza: Reclaman que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, lo que implicaría exponerse a perder el respaldo de la cámara y, potencialmente, tener que dimitir.

Reclaman que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, lo que implicaría exponerse a perder el respaldo de la cámara y, potencialmente, tener que dimitir. Transferencia de competencias en inmigración: Piden que Cataluña asuma el control total sobre las competencias de inmigración, incluyendo la gestión de fronteras y la inmigración irregular que afecta a la comunidad.

Piden que Cataluña asuma el control total sobre las competencias de inmigración, incluyendo la gestión de fronteras y la inmigración irregular que afecta a la comunidad. Amnistía política: Insisten en el reconocimiento de un "conflicto político" entre Cataluña y España. Esta demanda incluye que Sánchez viaje a Waterloo para reunirse con Carles Puigdemont, normalizando su figura como actor político.

