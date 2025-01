Moncloa no da importancia a la última amenaza de Puigdemont: seguirán trabajando "hasta la extenuación"

Carles Puigdemont ha lanzado un nuevo ultimátum para recordar a Pedro Sánchez que necesita sus siete votos. Sin embargo, en Moncloa son conscientes de que Puigdemont tiene el mismo interés que Sánchez en dar por concluida la legislatura: ninguno. El Gobierno se limita a participar en el juego que propone Puigdemont.

Precisamente, en el Gobierno estaban muy pendientes de esa comparecencia, pero finalmente aunque Puigdemont amague, no cierra la puerta, suspende negociaciones pero les emplaza a una nueva reunión, algo que en Moncloa no ven como una ruptura, de hecho algunas fuentes precisan que no hay nada nuevo y que nada cambia.

Aunque la relación con Junts cada día se tensa un poco más, desde Moncloa defienden que son el Gobierno del diálogo, del consenso, del acuerdo y que en eso están también con los de Puigdemont para que la legislatura siga su curso.

El Gobierno trabajará "hasta la extenuación" para restablecer los puentes con Junts

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que seguirán trabajando "hasta la extenuación" para restablecer los puentes con Junts, mientras que el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha resaltado que el diálogo es la seña de identidad del Gabinete de Sánchez.

Así lo han precisado Montero y Bolaños en Málaga y Valladolid, respectivamente, tras anunciar el líder de Junts que suspende toda negociación con el PSOE por cuestiones sectoriales, incluidos los Presupuestos Generales del Estado.

En sus declaraciones a la prensa en Málaga, Montero ha señalado que el Gobierno es "inagotable en su capacidad de acuerdo y de diálogo" y tienen "que hablar mucho, dialogar mucho y generar confianza", de manera que seguirán "trabajando" con Junts y con el resto de grupos políticos. Además, Montero ha incluido los presupuestos: "El Ministerio de Hacienda va a seguir trabajando con el resto de grupos, y cuando se den la condiciones adecuadas con esta formación política, para posibilitar que España tenga nuevas cuentas públicas".

Aún así, la también vicesecretaria general del PSOE ha respetado la posición de Junts, "como es lógico en democracia", de la misma forma que ha recordado que el Gobierno, durante la anterior legislatura y esta, ha dado "muestras" de que ante situaciones "complicadas, adversas" ha sido "capaz de reconstruir la confianza y de llegar a acuerdos y establecer el diálogo".

Acerca de una hipotética moción de censura del PP, Montero ha respondido que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "está más preocupado de su propia moción de censura en su partido", por lo que sus alusiones a una moción de censura se deben "a su necesidad de supervivencia", de no ser "cuestionado" dentro del PP.

