Pedro Sánchez propone eliminar el anonimato de las redes sociales y "abrir la caja negra de los algoritmos"

Eliminar el anonimato de las redes sociales para poder exigir las responsabilidades oportunas es uno de los retos que ha propuesto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Foro de Davos. También ha planteado que los dueños de las redes sociales sean considerados responsables de lo que suceda en ellas.

El presidente Sánchez ha intervenido en el Foro Económico Mundial de Davos donde ha pedido "abrir los ojos" para luchar en la Unión Europea contra la amenaza que considera que las redes sociales suponen para la democracia. Así, pretende hacer un frente común frente a la desinformación y las 'fake news'. El pasado mes de octubre, el líder socialista ignoraba el 'caso Koldo' y optaba por hablar de bulos: "Envenena el espacio público", decía.

El jefe del Ejecutivo español alertaba del peligro para la democracia que, a su juicio, suponen las redes sociales y planteaba una "batalla" contra sus propietarios a los que ha definido como "tecnomultimillonarios".

Entre las medidas destaca: poner fin al anonimato en las redes sociales, perseguir a quienes cometan delitos por esa vía y obligar a las plataformas a "abrir la caja negra de los algoritmos". De la misma manera, instará a que se cumpla la Ley de Servicios Digitales de la UE y que los propietarios de las redes rindan cuentas si no cumplen con las normas.

"Sé que no va a ser sencillo, lo sé, estamos todos un poco asustados porque las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos financieros y tecnológicos casi ilimitados, aliados muy peligrosos y no están jugando limpio", ha explicado en el Foro de Davos (Suiza). Asegura que los empresarios no están cumpliendo las normas morales ni enfrentándose a las consecuencias de incumplirlas. "Sé que podemos ganar la batalla porque tenemos razón, porque somos más y porque ya lo hemos hecho en el pasado", ha añadido.

Entre los riesgos que, a juicio de Sánchez, suponen las redes sociales ha remarcado los efectos negativos "ocultos en los algoritmos" que están "en manos de unos pocos" y "polarizan el debate público" y el peligro de los 'bots'.

Fin al anonimato

El presidente Pedro Sánchez anunciaba que va a proponer al resto de líderes europeos en el próximo Consejo de la UE poner fin al anonimato en las redes sociales, obligar a las plataformas a "abrir la caja negra de los algoritmos" y hacer que los dueños de las redes "tengan que rendir cuentas si no cumplen con las normas para estas plataformas".

"Todas estas plataformas tendrían que estar obligadas a vincular las cuentas de usuarios con una identidad digital europea. De esta manera los ciudadanos podrían utilizar un apodo, un nombre falso si así lo desean, pero si cometen un delito las autoridades podrían vincular esa cuenta con una identidad real y hacer que rindan cuentas por ello", ha explicado.

Para él se trata de un asunto "que no puede seguir siendo así" porque hay perfiles que no estén vinculados a una identidad real y destaca que los ciudadanos tienen derecho a la privacidad, "pero no al anonimato o a la impunidad".

También propone reforzar la competencia del Centro Europeo para la Transparencia Algoritmica para que actúe en el funcionamiento de las redes, pero "sin limitaciones".

"Por eso los multimillonarios quieren acabar con la democracia"

Así, Sánchez sigue su discurso contra lo que definió como "tecnocasta", en referencia a los dueños de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, que se han alineado con el nuevo presidente Donald Trump y, en concreto, carga contra el propietario de X, Elon Musk, ahora al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca.

"Los que piensan que porque son ricos están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieran. Por eso, estimados amigos, por eso los multimillonarios quieren acabar con la democracia", ha añadido.

