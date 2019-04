¿Cuál es el siguiente paso tras la elección del presidente del Congreso?

CALENDARIO TRAS LAS ELECCIONES

Tras la elección de Patxi López como presidente del Congreso, el siguiente paso es fijar una fecha para el debate de investidura, para lo que la ley no marca fechas, plazos, ni límites. Tras ese primer debate, hay que elegir presidente del Gobierno con mayoría absoluta, si no, dos días después se elegiría con mayoría simple. Si en el plazo de dos meses desde el debate no se llega a un acuerdo, habría nuevas elecciones.