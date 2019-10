¿Cuál es la diferencia entre indulto y amnistía?

El Tribunal Supremo ha condenado por unanimidad al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación absoluta. Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Asimismo, condena por el delito de sedición a Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta. Joaquim Forn y Josep Rull han sido condenados por sedición a 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por sedición también.

La pregunta ahora es, ¿se pedirá el indulto o amnistía? Esta es la definición de cada una:

Ignacio González Vega, protavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, explica que "la amnistía no sólo extingue la pena, sino que también los efectos del delito. Es como que no se hubiera producido ese delito. No está prohibido en la Constitución pero exige una ley aprobada por el Parlamento. En el caso del indulto se extinguiría la pena, pero no las penas accesorias como la inhabilitación especial para los cargos públicos".

Los independentistas no quieren pedir el indulto para los políticos del 'procés' porque eso sería reconocer que cometieron delitos.