El PP critica que se pida explicaciones por la herencia 'suiza' del Rey, que "pertenece al pasado"

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado este lunes que haya partidos de la oposición que pidan explicaciones al Gobierno por la herencia del Rey, un asunto que, a su juicio, "pertenece al pasado" y ya está "prescrito".



Tanto ICV, como UPyD y BNG han demandado explicaciones en el Congreso sobre la herencia 'suiza' del Rey. Don Juan Carlos habría recibido una herencia de 2,2 millones de euros (375 millones de pesetas), procedente de la fortuna que su padre, Don Juan de Borbón, tenía repartida en tres cuentas de Suiza.

"Son cosas de hace muchos años. No se qué explicaciones tiene que dar el Gobierno o qué preguntas tiene que contestar el Gobierno sobre asuntos que ya están prescritos y pertenecen al pasado, hayan sucedido o no, que yo no sé si han sucedido o no", ha declarado Hernando.



En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene que estar centrado en salir de la crisis económica y ha calificado de "lamentable" que con la actual situación económica haya partidos que ponen el foco en la herencia del Rey.

IU pide la comparecencia de Montoro

Izquierda Unida quiere que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparezca en el Congreso para aclarar si la Familia Real cumple con sus obligaciones tributarias y para que detalle qué datos tiene el Gobierno sobre la herencia de 2,2 millones de euros que el Rey recibió de su padre como herencia.

Así lo ha asegurado el responsable de Comunicación de IU y diputado por Valencia, Ricardo Sixto, quien también ha adelantado que la federación de izquierdas requerirá al Ejecutivo que informe de la información que posee sobre los 728 millones de las antiguas pesetas que el padre del jefe del Estado tenía en tres cuentas en Suiza.



Tras conocerse la herencia que Don Juan dejó al Rey y sus hermanas, IU reclama que el Gobierno traslade a la Cámara toda la información que tiene en su poder sobre este asunto y, en concreto, que informe de si la Familia Real declaró a fisco todo el dinero que recibió del padre del jefe del Estado.



Además, los servicios jurídicos de Izquierda Unida están estudiando la posibilidad de presentar otras iniciativas parlamentarias para intentar recabar más información sobre este tema. De momento, el diputado Gaspar Llamazares, ya ha registrado varias preguntas por escrito.

¿Dónde tributa?

Dado que "el Gobierno tiene la responsabilidad del cumplimiento de la legislación fiscal por parte de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país", Llamazares pregunta al Ejecutivo directamente si el Rey "a día de hoy" tiene "alguna cuenta abierta en Suiza o en algún otro país extranjero?" y, en el caso de que la respuesta esa afirmativa, exige saber si tributa por ellas en España o en el extranjero.



Además, Llamazares interroga al Ejecutivo sobre a cuánto ascendía el patrimonio del Don Juan Carlos en el momento de su coronación, a cuánto asciende en la actualidad y si "tributó adecuadamente en España por el incremento de su patrimonio en ese período".

También quiere saber si el jefe del Estado "recibió a partir de su coronación donativos de bancos y empresas españolas o de Estados extranjeros" y, en concreto, cita al Sha de Persia y a Arabia Saudí. Asimismo, pregunta si "es cierto que en 2008 el Rey llamó en repetidas ocasiones al presidente del Gobierno para apoyar la entrada de la petrolera rusa Lukoil en el accionariado de Repsol, tal y como confesó al embajador de EEUU el entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno, Bernardino León?.

Estas preguntas se acumulan a las registradas el pasado día 20 por el económico de IU en el Congreso, Alberto Garzón, en las que interrogaba al Gobierno sobre si el monarca "actúa como intermediario en operaciones comerciales en el extranjero que afectan a empresas españolas" y de ser así, si "recibe alguna remuneración".