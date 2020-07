Cristina Cifuentes no quiere ser la sucesora de Ana Botella

También ha matizado que "uno en la vida no puede descartar nada". Acto seguido, ha insistido en que ello no significa que se esté propugnando para nada. "Cuando llegue el momento Botella y González tendrán que decidir si quieren volver a presentarse. El partido será el que abra el debate si no quieren. Yo no quiero. No me interesa la sucesión de nadie. No quiero ser la sucesora de Ana Botella", ha zanjado.

Asimismo, Cifuentes ha querido aclarar que el desayuno informativo organizado por Europa Press el pasado lunes estaba cerrado desde hace cinco meses, coincidiendo con el segundo aniversario del Movimiento 15M. "Esto no era ninguna campaña planificada. No hago campaña en absoluto. Lo único que me importa de verdad es mi trabajo al frente de la Delegación. No me planteo absolutamente nada más. Mi meta es terminar la legislatura, una cosa que no es fácil", ha señalado.

A preguntas sobre si apoyaría a Botella en una reelección, ha señalado que "por supuestísimo". "Claro que sí. La apoyaré a ella y al presidente González si deciden volver a presentarse sin ninguna duda", ha recalcado. Además, ha subrayado que no se debe abrir el debate de candidatos en Madrid, ya que a su juicio hay que dejarles "gobernar sin presiones porque es una legislatura complicada para ellos".

"Abrir esa polémica no beneficia a nadie. y sobre todo a los madrileños. Hay que centrarse en las responsabilidades de cada uno y la mía es la Delegación. Abrir una polémica no tiene ningún sentido y prefiero no participar", ha apostillado.

A preguntas sobre que puntuación pondría a Botella y a González, ha eludido contestar, ya que a su juicio deben ser los madrileños quienes pongan la nota. No obstante ha indicado que les daría un aprobado y "por supuesto con nota