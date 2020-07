Cospedal acusa a Zapatero de hacer "la política más antisocial de la historia"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de gestionar el país "como si fuera un bingo" y de "jugar" con el futuro de las familias y de los pensionistas. Según ha dicho, España necesita un Gobierno "sensato, responsable, capaz y que diga la verdad".



Así lo ha manifestado la 'número dos' de PP en la clausura de la XVII Intermunicipal que se ha celebrado en Zaragoza para preparar la estrategia del partido ante las municipales, que ha contado también con las intervenciones del alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, la candidata del PP en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el presidente de los 'populares', Mariano Rajoy



Cospedal ha criticado duramente la política de recortes sociales de Rodríguez Zapatero, un hecho que, a su entender, evidencia que "el PP es el partido de la política social y el PSOE es el partido del despilfarro, el paro y la exclusión social".

En su discurso, la secretaria general de los 'populares' y presidenta del PP en Castilla-La Mancha ha dicho que los españoles "no saben" que "lamentablemente" los "sacrificios" que les ha pedido el Ejecutivo socialista "ya se los ha comido la deuda" (con el pago de los intereses) y "no han valido para nada".



Gobernar "a golpe de decreto"

"Lo que saben hoy todos los españoles es que un Estado no se puede gobernar a golpe de decreto, como hace Rodríguez Zapatero. Y un gobierno no se puede gestionar como su fuera literalmente un bingo, a ver si me toca hoy o no me toca, o a ver qué número voy a sacar", ha exclamado, para añadir que los españoles saben que "no se puede jugar" con el futuro de las familias españolas ni con las pensiones".



Por eso, Cospedal ha afirmado rotunda que lo que necesita España es "un gobierno sensato, responsable, capaz, que sepa lo que tiene que hacer y diga la verdad". "Necesitamos un presidente como Mariano Rajoy", ha finalizado, cosechando un aplauso del auditorio.