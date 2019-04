Coscubiela: "CCOO y UGT son la última oportunidad de que la ambulancia llegue a tiempo, de no fracturar irremediablemente una parte de la sociedad"

Joan Coscubiela no se atreve a hacer un vaticinio de lo que ocurrirá en la política catalana porque "se trata de una situación, que en la práctica, dirige una sola persona, en este caso Puigdemont, desde fuera de Cataluña y casi teniendo secuestrado incluso la voluntad del propio grupo parlamentario al que pertenece".

"Cuando no distinguimos lo que es terrorismo de lo que no lo es, la democracia se degrada"

Por ello el exportavoz de Catalunya Sí que es Pot cree que aunque las "palabras de Puigdemont dicen que no quiere nuevas elecciones, sus hechos dicen todo lo contrario. En principio los actos que está haciendo Puigdemont parece que están orientados a radicalizar la situación hasta el punto final que él pueda llegar a decir que ha sido inevitable como consecuencia del Estado español que se vuelvan a celebrar elecciones".

No es la primera vez que Coscubiela advierte de que "cuanto más tiempo dure esta cronificación más duras son las consecuencias, no solo las institucionales también las sociales". Por ello, también reprocha que "cuando se pervierte el lenguaje, se pervierte la democracia" y añade: "Cuando no distinguimos lo que es terrorismo de lo que no lo es, la democracia se degrada".

Coscubiela asegura que "la primera vez que yo escuché abusar del lenguaje fue tras los plenos del 6 y 7 de diciembre. PP y Ciudadanos imputaron a aquellos plenos la condición de golpe de estado, es una exageración, sin duda, y a partir de ahí los bloques en conflicto parece que están pugnando a ver quién la dice más gorda en la utilización del lenguaje" e insiste: "no es un tema banal porque detrás está una degradación de la cultura democrática".

Preguntado por la decisión de Albert Rivera de darse de baja en UGT por el apoyo de un sindicato a los "imputados por el intento de golpe separatista en Cataluña", Coscubiela ha señalado que "hay mucha gente disparando contra CCOO y UGT con los argumentos absolutamente contrarios. Hay mucha gente en la derecha económica y política de este país que está queriendo aprovechar este tema para debilitar las organizaciones sindicales porque sabe que con organizaciones sindicales débiles se puede imponer más políticas antisociales".

Además, apunta "quieren aprovechar para disparar contra la ambulancia" y en defensa de los sindicatos añade que "el trabajo que están haciendo CCOO y UGT en Cataluña es muy loable, se puede criticar pero todos los que apuestan por la moderación deberían estar loándolo porque son la última oportunidad de que la ambulancia llegue a tiempo, de no fracturar irremediablemente una parte importante de la sociedad catalana".