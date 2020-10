Convocado un Consejo de Ministros extraordinario este domingo para declarar previsiblemente el estado de alarma

Pedro Sánchez ha convocado para este domingo un Consejo de Ministros extraordinario para previsiblemente declarar el estado de alarma por el coronavirus en España, después de que se lo hayan pedido diez comunidades autónomas.

El objetivo de las diferentes regiones, donde la curva epidemiológica no para de crecer, es tener la cobertura legal para poder endurecer las restricciones de movilidad con nuevas medidas como el toque de queda, que ya está sobre la mesa en varias de ellas.

Pedro Sánchez ya afirmó este viernes a mediodía durante una declaración institucional en la que no admitió preguntas de los periodistas que está dispuesto a adoptar las medidas que haga faltan para doblegar la curva de contagios, aunque descartó en un inicio volver a un confinamiento severo como el de marzo y abril de este año.

En su mensaje, también volvió a instar a las regiones que se encuentran en situación de alto riesgo a que solicitaran la aplicación del estado de alarma para poder doblegar la curva, ante los cual lo pidieron País Vasco, Cataluña, Cantabria, las comunidades gobernadas por el PSOE de Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, así como la ciudad autónoma de Melilla.

De momento ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP ha solicitado la declaración del estado de alarma, aunque por ejemplo Castilla y León sí ha recurrido a medidas drásticas, como el toque de queda, y Madrid ha prohibido las reuniones entre no convivientes durante la noche.

El Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar el estado de alarma, pero sí para prorrogarlo más allá de los 15 días de vigencia inicial. De momento, cuenta con Ciudadanos, pero no con el respaldo del PP, que señala que "no se puede legislar a golpe de estado de alarma.