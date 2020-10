Datos de coronavirus hoy: Mapa de contagios y fallecidos por covid-19 en España y el mundo el 20 de octubre de 2020

Las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad 37.889 nuevos casos de COVID-19, 3.750 en las últimas 24 horas, lo que supone un gran descenso con respecto a los 6.591 diagnosticados el viernes. La cifra global de contagios de coronavirus en España se eleva ya a 974.449 desde el inicio de la pandemia, según las cifras oficiales. En las últimas dos semanas, 45.046 personas han iniciado síntomas y han sido diagnosticadas positivamente, 12.742 en los últimos siete días.

Nuevos casos

De los 3.750 positivos diagnosticados el último día, 331 se han producido en Andalucía, 476 en Aragón, 255 en Asturias, 43 en Baleares, 113 en Canarias, 48 en Cantabria, 51 en Castilla-La Mancha, tres en Castilla y León, 218 en Cataluña, tres en Ceuta, 20 en Comunidad Valenciana, 220 en Extremadura, 397 en Galicia, 354 en Madrid, 11 en Melilla, 13 en Murcia, 466 en Navarra, 634 en País Vasco y 94 en La Rioja.

Fallecidos

En la última semana, han fallecido 459 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España, un descenso en comparación con los 575 notificados el último día antes del fin de semana. Hasta 33.992 personas con PCR positiva han fallecido desde que el virus llegó a España. En el informe último se han añadido 217 nuevos fallecimientos. Las 459 muertes de la última semana se distribuyen de la siguiente forma: 71 en Andalucía, 43 en Aragón, 15 en Asturias, seis en Baleares, nueve en Canarias, seis en Cantabria, 25 en Castilla-La Mancha, 86 en Castilla y León, cinco en Cataluña, uno en Ceuta, 16 en Comunidad Valenciana, 17 en Extremadura, 39 en Galicia, 67 en Madrid, dos en Melilla, cuatro en Murcia, 29 en Navarra, nueve en País Vasco y nueve en La Rioja.

Ingresados

Actualmente, hay 12.945 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España (11.784 antes del fin de semana) y 1.857 en UCI (1.768 en el anterior cómputo), si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.336 ingresos y 546 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa ya en el 10,36 por ciento y en las UCI en el 21,04 por ciento. Un total de 3.175 personas han precisado de hospitalización por coronavirus en los pasados siete días (162.819 desde el comienzo de la pandemia): 531 en Andalucía, 336 en Aragón, 127 en Asturias, 20 en Baleares, 81 en Canarias, 27 en Cantabria, 86 en Castilla-La Mancha, 496 en Castilla y León, 116 en Cataluña, cuatro en Ceuta, 225 en Comunidad Valenciana, 81 en Extremadura, 208 en Galicia, 467 en Madrid, seis en Melilla, 173 en Murcia, 133 en Navarra, dos en País Vasco y 56 en La Rioja. En ese mismo periodo, se han registrado 229 ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para una cifra conjunta de 14.657 desde febrero: 23 en Andalucía, 15 en Aragón, ocho en Asturias, cuatro en Baleares, 23 en Canarias, tres en Cantabria, cinco en Castilla-La Mancha, 33 en Castilla y León, nueve en Cataluña, uno en Ceuta, 19 en Comunidad Valenciana, seis en Extremadura, 25 en Galicia, diez en Madrid, uno en Melilla, 21 en Murcia, 17 en Navarra y seis en La Rioja.

Los asiáticos, más disciplinados

La región de Asia-Pacífico, primera del mundo en la que se detectaron casos de COVID-19 y ahora la menos afectada, logró controlar la pandemia porque no se relajó cuando los contagios descendieron, advirtió el máximo responsable de emergencias de la OMS al comparar su situación con la de Occidente. "Muchos otros países dibujaron una línea de llegada imaginaria y cuando llegaron a ella frenaron sus actividades de prevención, mientras que los de Asia las continuaron éstas", en una rueda de prensa el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan. El experto irlandés subrayó que, aunque cada país de Asia-Pacífico ha seguido distintas estrategias, han tenido puntos en común, entre ellos "la ventaja de que su opinión pública confía más en su Gobierno y cumple mejor y a más largo plazo las medidas que les han pedido". Citando los ejemplos de Corea del Sur, Japón, China, Taiwán, Singapur o Australia, Ryan también afirmó que todos han centrado su estrategia en la detección de casos y la cuarentena de contactos, a los que "no sólo se les mandó a casa sino que se les dio apoyo en forma de alojamiento, alimentación o servicios de ayuda". "Si me pidieran como experto de salud pública que ordenara una cosa para mejorar la situación, sería tomar medidas para garantizar que cada contacto de un caso confirmado está en cuarentena el tiempo necesario, algo que no está ocurriendo sistemáticamente en los países que ahora sufren una fuerte alza de casos", afirmó.