La Comunidad de Madrid pide a Interior que desaloje Sol porque 'ha degenerado en un asentamiento chabolista'

Granados ha explicado que la acción del movimiento 15-M en la céntrica plaza está "perjudicando gravemente" los intereses de muchos comerciantes de la zona "que han puesto sus ilusiones" en sus empresas, que invierten en Madrid, que crean empleo y que "se ven desamparados por la inacción del Gobierno de España".

"No puede ser que una ciudad se encuentre secuestrada por señores que no saben lo que reivindican y no respetan ni siquiera el Estado de Derecho", ha afirmado.

El secretario general de los 'populares' madrileños ha manifestado que compartían "algunas de las reivindicaciones" que este movimiento defendía "durante los primeros días" de su lucha. Sin embargo, considera que a día de hoy la cosa "ha degenerado" y los principios que defienden ahora "en nada tienen que ver" con los que se protegían al principio.

El Gobierno regional en funciones y el PP de Madrid han exigido al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de la Puerta del Sol, al considerar que lo que empezó siendo una protesta de ciudadanos "indignados" está "degenerado de manera dramática en un asentamiento prácticamente chabolista".

Estas declaraciones se producen después de que los Mossos d'Esquadra hayan cargado en la Plaza de Cataluña de Barcelona contra los allí acampados. Precisamente, @acampadasol ha convocado concentraciones en todas las plazas esta tarde a las 19 horas en apoyo a la acampada de Lleida y Barcelona.