Los 10 momentos que han marcado la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez

En la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez para ser reelegido presidente de España ha venido cargado de frases, anécdotas y gestos en un día peculiar como es el fin de semana de Reyes Magos. Una fecha que ha sido muy mencionada en este debate de investidura y donde algunos lo han tildado en contra de la "conciliación familiar".

El comienzo de este pleno comenzó con un rifirrafe entre Adriana Lastra y Cayetana Álvarez durante la Junta de Portavoces, que comenzó a las 08.30 de la mañana de este sábado, debido al acuerdo al que ha llegado el PSOE y ERC en contra de los ideales del Partido Popular. No fue el único momento donde Álvarez fue protagonista de un momento de tensión con un socialista.

El primero en hablar fue el presidente en funciones que señaló la importancia de desbloquear la política de España y donde ha defendido la consulta en Cataluña, unas palabras que han sido duramente criticadas por PP y Vox.

Los titulares de la jornada de investidura

Pedro Sánchez: "No se va a romper España ni la Constitución, se va a romper el bloqueo"

Pablo Casado: "Si no se acata la decisión de la Junta Electoral, debería aplicar el 155"

Pablo Iglesias: "Acaba una década que, en muchos aspectos, ha sido perdida, una década de corrupción"

Ana Oramas: "No, no y mil veces no"

Gabriel Rufián: "Ningún presidente socialista ha llegado a La Moncloa sin Cataluña"

Joan Baldoví "ofrece una tila a la derecha, a la ultraderecha y la derecha que se va".

Laura Borràs: "Sánchez se presenta ante nosotros dócil y conciliador"

Anécdotas de la jornada

Desde el comienzo de la jornada las anécdotas se han sucedido desde el comienzo del pleno donde hemos visto a Javier Ortega Smith leyendo un libro en su escaño. El diputado de Vox leía el libro de Stanley G Payne, 'En defensa de España. Una obra que para muchos críticos literarios supone una especie de catecismo para la 'nueva derecha española'.

También el líder de BNV, Joan Baldoví ha protagonizado una de las anécdotas al sacar en medio de su intervención una tila mientras se dirigía a los partidos de derechas y les decía que "un pequeño remedio para que templen sus nervios. Un remedio castizo, tradicional,español. Esta humilde bolsita que tomada en cantidades moderadas hace verdaderos milagros", un comentario que ha gustado entre los miembros de su partido y los socialistas.

La mayoría de los diputados han hecho uso de teléfonos móviles en gran parte de las intervenciones, algo que es normal en este tipo de eventos y en el que las redes sociales se hacen eco de ello.

Gabriel Rufián abandonó su escaño junto a los miembros de su grupo cuando comenzó la intervención de Santiago Abascal, líder de Vox, tras decir "Torra tiene que ser detenido".

Ana Oramas puede que haya sido la protagonista de este pleno al señalar en su intervención que no votaría a favor de Pedro Sánchez este domingo. Un dato que su partido, Coalición Canaria, va a estudiar. Un dato que pone muy igualitario el resultado que podría necesitar Sánchez para ser investido el 7 de enero. Si todo sigue según lo previsto lograría 167 'síes' y 165 'noes'.

¿Quién ha faltado al pleno? El líder de Más País, Íñigo Errejón, no ha asistido al encontrarse con un catarro.